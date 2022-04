Pescado en huelga

Dicen que los almerienses pecamos de abúlicos para reclamar nuestras cosas, pero desde luego, cuando nos ponemos, nos ponemos: la huelga de pescadores ha durado en Almería diez días con sus noches, mucho más que los demás puertos. He visto en estos días reportajes sobre mercados en otras ciudades andaluzas y había pescado y prácticamente todos los puestos abiertos. Aquí, un día fui a la Plaza y había solo un puesto abierto, y era de pescado congelado. Bueno, pues estaban comentando que habían tenido que llamar a la policía porque querían obligarlos a cerrar. También me han contado casos de ruedas rajadas a vehículos en la Lonja. Pero una de esas noches me pusieron en El Alcázar una tapa de boquerones fresquísimos. Ante mi extrañeza me dijeron que un barco había traído unas cuantas cajas, procedentes, al parecer, de Málaga; desde luego parecían "victorianos" como les llaman allí. Eso sí, tan caros que tuvieron que ponerle un suplemento de un euro a la tapa. Además de frescos, blanquitos y jugosos, estaban muy bien fritos. O sea, que los más perjudicados por el largo paro han sido los vendedores de pescado, porque los consumidores, más o menos, no hemos apañado, y los pescadores han conseguido rebajas en el combustible y otras ayudas. El miércoles estaban las pescaderías de la Plaza que daba gloria verlas. Y los precios más o menos como siempre. En otro sector de nuestros productos estrella, ha tomado un tomate raf excelentísimo en un local, relativamente reciente, que tenía un poco descuidado. Se trata de La Descarada, en la esquina de General Tamayo con Reyes Católicos. El tomate estaba de lujo, tanto solo con sal y aceite como en un sedoso salmorejo, en un pisto con huevo de codorniz o como base -junto con más verduras- de una sardina marinada por ellos mismos. Tienen pocos vinos pero bien escogidos. Aunque eché de menos mis adorados vinos jerezanos, tomé un albariño francamente rico y un PX cordobés de muy buen nivel. Los precios son moderados y la atención muy amable y profesional. Por poner una pega (no sea que alguien piense que hago publicidad encubierta) la sardina estaba algo seca; hubiera mejorado con menos tiempo de maceración. Para mi gusto, claro, porque a los que no les gusta el pescado y la carne poco hechos la encontrarán perfecta. En cuanto a carnes, tienen una oferta interesante, pero no he probado ninguna. Otro día será.