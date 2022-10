Petroleros en las escuelas de USA

Ha habido un momento en que he pensado hablar de cuán poco me gustan "los palabros topar y resiliencia", que diría mi querido Eli Sidro, como firmaba sus escritos. Pero he cambiado de idea y vamos a ver cómo me sale esto del clima en USA.

Este escrito deriva de un artículo de la revista Investigación y Ciencia que tenía guardado un tiempo. Resulta que aunque en EE.UU., la población general y los docentes piensan que en las escuelas debería enseñarse lo del cambio climático, pero la industria energética trata de impedirlo.

Para ello, en Texas, las empresas del gas y del petróleo, participan en la elaboración de las directrices curriculares de ciencias, con objeto de fomentar el inactivismo y las actitudes positivas frente a los combustibles fósiles.

Los libros tejanos se venden luego en muchos otros estados, por lo que influyen prácticamente en la mitad de los zagales de los USA.

¿Tendrá algo que ver en esas habilidades negociadoras de los petroleros lo que decía Quevedo: "…poderoso caballero / es don Dinero."?