Cuando se publiquen estas líneas, será día 14 de marzo: 14/3, que en formato sajón es: 3/14, fecha en la que se celebra el Día Mundial de las Matemáticas. La fecha no es casualidad, ya que "pi" es el número más famoso de las matemáticas. Lo traigo a colación, porque ya he empezado a ver en la internet publicaciones, no sobre las matemáticas, lo cual sería lógico, sino sobre la proporción de mujeres/hombres que las estudian, basándose en el número de mujeres que tienen cualidades para ello. Pero me parece que se olvidan de dos hechos a la hora de emitir su opinión: el 1º, es que fuera de la Ciencia, en el sentido estricto del término, la lógica pura no existe. Y el 2º, pues que me parece que se olvidan de un detalle: ¿tienen las personas derecho a elegir sus estudios universitarios en función de sus gustos y no de sus cualidades? Me da la impresión de que estos obsesos de la paridad, en parte, tratan la Universidad como un Centro de Formación Profesional, y se olvidan de que esa confusión es nefasta para los dos ámbitos y para los que, sencillamente, quieren disfrutar estudiando lo que les gusta. ¡Dichosos quienes lo consigan!