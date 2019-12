Decía yo la semana pasada, en esta misma columna, que el Ayuntamiento debería poner al parque que hizo en Pescadería el nombre de La Desbandá, y también que debería completarse con un monumento a Norman Bethune por su humanitaria actuación durante aquel trágico episodio histórico de la huida por la carretera de Málaga a Almería en 1937. Ya se había propuesto algo semejante a principios de año por el grupo municipal de Izquierda Unida, pero no prosperó. Algunos lectores me dicen que es una batalla perdida con este Ayuntamiento de mayoría de derechas y ultraderecha. Pero a mí siempre me han gustado las batallas perdidas. Y siempre me gustó aquel eslogan de mayo del 68 en París que decía que seamos realistas y pidamos lo imposible. Esto de pedir lo imposible a los que mandan, especialmente al Ayuntamiento, me encanta. Invito a la gente a que inunde este periódico de Cartas al Director pidiendo a nuestro ínclito alcalde cosas imposibles. Por ejemplo, que se deje la Plaza Vieja como está, con el Monumento a los Coloraos incluido. O que se traslade a otro lugar más digno el Monumento a las Víctimas almerienses de Mauthausen, perdido en las Almadrabillas entre el Puerto Deportivo de los ricos y el Cable Inglés. O que limpien también las calles de los barrios y no sólo la Avenida de la Estación, que es caminito del centro urbano a la Sede de Alcaldía y donde las máquinas funcionan a todas horas del día y de la noche, madrugadas de días festivos incluidas. Pidamos que no solo valgan las macrocifras económicas y los grandes planes de ordenación urbana, que están muy bien, y nos afectan, pero en los que es muy difícil influir para que contemplen aspiraciones vecinales que tienen gran influencia en la vida cotidiana de la gente. Macrocifras como esos 30 millones a los que ha sido condenado el Ayuntamiento por hacer mal las expropiaciones del Paseo Marítimo o los 5 millones malgastados en el feo y mastodóntico Mesón Gitano que lleva tanto tiempo paralizado. Pidamos por ejemplo que tome nota nuestro ínclito del informe de la Fundación Ferrer i Guardia, difundido a los medios por la Agencia EFE el pasado mes de abril, que constata cómo en España el 80% de las bodas son ya civiles, y lo aplique ordenando la disposición de una Sala de Ceremonias para tal fin en la Casa Consistorial de la Plaza Vieja aprovechando las actuales obras. Seamos realistas, pidamos lo imposible.