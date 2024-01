Según las comunicaciones oficiales, la Navidad ha sido todo un éxito, como no podía ser menos. He escuchado algo de ratas por las calles, pero lo ha dicho la oposición que siempre querrá, como el grinch, arruinar la Navidad perfectamente diseñada, planificada y ejecutada. Los caramelos son ecológicos, inclusivos y sin gluten. Está perfectamente calculada la parábola de tiro del caramelo para que caiga directamente en la mano de los inocentes y mágicos niños que esperan el mágico desenlace. Un niño dice que los reyes van disfrazados, por supuesto, pero de reyes magos. No hay que temer que un lanzamiento con un poco más de aceleración de lo normal te estampe en las gafas y te rompa los cristales o peor, que te dé directamente en un ojo porque, en el peor de los casos, te podrías quedar ciego de un caramelazo pero dado que son caramelos blandos, ya no puede haber caramelos duros, ni cigarros de chocolate, ni muñecas para las niñas y en eso me apunto que a mi plim ya que no puedo comer caramelos ni duros ni blandos, ni chocolate, ni jugar o sea que allá los niños con sus temas. Nunca se ha sabido que nadie se quedara ciego de un caramelazo en toda la historia de las cabalgatas o sea que menos prevención de riesgos caramerales. Las mismas incomprensibles e irreconocibles figuras movidas por seres vestidos de negro vienen como ectoplasmas. Mi pareja dice que uno es Doraemon, a mí me recuerdan a los seres espectrales de la película Cocoon, luego todo es un misterio. Yo el año que viene quisiera ver otra vez al elefante que vi un año campando cerca del público junto a otros animales enjaulados o simplemente libres pero me temo que junto con los caramelos duros y los cigarros de chocolate y debido a el tema ese animalista, se fueron para no volver y la verdad era impactante como parecía que al elefante se le iba a ir la olla y provocar un caos general como en las novelas de Baroja, terminando siendo pisoteada una niña por la muchedumbre despavorida. Pero eso pasa en las novelas, no aquí. Aquí lo más que pasa es que se te quedan los pies como carámbanos después de una hora y media esperando para que no te quiten el sitio y todo el mundo tiene que subir hasta lo alto de la rambla para poder cruzar la calle, y terminar así la Navidad, dando un voltarrón muerto de frío con caramelos sin gluten que no te vas a comer en los bolsillos. Y sí, efectivamente, iban disfrazados.