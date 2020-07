Pimiento chocolate y otros misterios

Posiblemente la agricultura más innovadora del mundo sea la almeriense. Tanto en métodos de cultivo, cada vez más cercanos a lo ecológico, como en el lanzamiento de nuevos productos. El último que me ha llamado la atención ha sido el pimiento chocolate, de forma y tamaño similar al italiano, de color parecido al chocolate y sabor dulce que recuerda a la sandía y al cacao. El color lo pude ver en TVE el pasado 20 de mayo en su espacio "Aquí la Tierra". Del sabor no puedo decir nada porque no hay manera de conseguirlo en las fruterías, y eso que he movilizado a algunas de las mejores de la Plaza sin éxito hasta ahora. Es una situación que se repite año tras año: los mejores productos de nuestra agricultura de primor rara vez llegan al consumidor. Incluso cocinaros punteros de aquí me han comentado con frecuencia que no consiguen esos productos. Comentaré sólo otros dos recientes: en Fruit Attraction 2018 se llevo un premio a la innovación la "lechuga snack"; bueno, pues estuve varios meses buscándola para usarla en la cena de Nochevieja y no la conseguí. Por aquellas fechas salió también la col picuda, que sí llegué a comprar y comer, y la comenté en esta columna. Pero fue visto y no visto, no la he vuelto a encontrar. En estos dos casos no hay demasiado problema: la col almeriense de toda la vida, la que llamamos berza, sustituye a la picuda sin mayor problema; y la lechuga romana, también la de toda la vida, es rica, crujiente y mucho más sabrosa y dulce que la insípida iceberg. Ignoro el sabor de la "snack", ya digo que no la he encontrado, pero las hojas pequeñas y amarillas de la romana se pueden usar como base para tapas. Y con las más verdes se hace la genuina menestra almeriense.

Otra sustitución -en este caso de bares y cocineros- es la que está a punto de producirse en el estupendo local de la Plaza Vieja que diseñó y dirigió magistralmente Alejandro Sánchez hasta su marcha a Hong-Kong y México. En los últimos años lo ha ocupado con gran éxito de crítica y público la Taberna Añorga, que se está mudando, como ya se comentó aquí, a la Plaza de Urrutia. La vacante de la vieja plaza la va a ocupar otro buen cocinero, Juanjo Carabajal, quien estuvo varios años al frente de las cocinas de La Costa, justo cuando obtuvo la estrella Michelín. Es una digna sustitución de Alejandro y Joseba.