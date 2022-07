El Pita y la buena gente

En Almería somos especialistas en olvidar "a la gente buena" que tenemos, y eso, no esta bien. Antes de que alguien yerre, quiero decir que no voy a proponer erigir ningún monolito, pero sí pretendo, como decían los Hnos. Quintero, no "El Loco de la Colina", aquello de "al viento le digo, por si el viento lo lleva donde yo quiero …" dar que pensar en un reconocimiento a los iniciadores del PITA, a quien tenga atribuciones para ello.

La génesis del Parque Científico Técnico de Almería, que es como creo se llamó al principio, comenzó cuando un reducido grupo de empresarios consiguieron que la Junta de Andalucía, a la sazón gobernada por el PSOE, " se echara p'adelante", que dicen los taurinos y adquiriera los terrenos en que se encuentra ubicado.

Constituyeron el organismo responsable del mismo, integrado, fundamentalmente por la Junta, Cajamar y Unicaja. Lamentablemente, la UAL no entro en ese primer tándem. Su Primer Director General fue mi ínclito amigo Alfredo Sánchez, ingeniero de Telecomunicaciones. Y los primeros edificios en construirse fueron el del PITA y el de Tecnova, seguidos por la pléyade de empresas instaladas en el mismo, parte de la cuales dedicadas a temas agrícolas como corresponde en Almería.

Un inciso: antes de la inauguración de la Expo 92, me invitaron a visitarla y coincidí con el responsable "de las obras". Lo que recuerdo de él, es su "gran personalidad" en el doble sentido de la expresión, y su franqueza hablando. Prueba de ello es que me dijo que las expo's nunca las inaugura el que las empieza. Algo parecido en el PITA. Cuando llegó su gran expansión ya cambiaron a su director general y por el mismo han pasado: un especialista en empresas, otro "Teleco", la antigua responsable del Puerto, un Arquitecto, es decir, un magnífico elenco de profesionales, cuyas opiniones, por estar basadas en distintos puntos de vista, han enriquecido el PITA. Y ahora, ampliando las especialidades, acaban de fichar una especialista en banca.

Si no lo digo, no puedo seguir escribiendo. Lo cierto es que echo en falta algún físico o químico, o algún agrónomo, por aquello de la agricultura y de la importancia que el sol tiene en la misma. ¡Y porque yo soy químico y defiendo a mis colegas, que algunas veces hasta son amigos!

Lo único que me resta, es desearle, que tenga, como mínimo, el éxito profesional y social que han cosechado sus antecesores en el puesto.