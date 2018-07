Acaba de entrar el verano y con él vuelven a dispararse todas las alarmas en torno al SAS que, un año más y si nada lo remedia, va a ser testigo directo de la falta de adaptación del Plan Verano a la realidad que viven los Centros de Salud y Hospitales de nuestra costa andaluza en unos meses en los que se triplica la población, se colapsan las urgencias hospitalarias y se evidencia la falta de profesionales sanitarios por no cubrirse las bajas ni las vacaciones. Es poco entendible que, a pesar de conocer la radiografía de otros años, la Junta de Andalucía repita un patrón fallido y ponga en marcha un Plan que, como bien han criticado los sindicatos, no sólo llega tarde sino que adolece de transparencia y contempla múltiples recortes sanitarios. La preocupación es latente y los profesionales advierten del caos sanitario y de la excesiva sobrecarga de trabajo. Cierto es que los antecedentes no ayudan a confiar en las promesas de una Junta que en 2017 cubrió solo el 50% de las vacantes anunciadas. No es buen augurio el 'calco' de una planificación, cuya única novedad es la subida del 3% de un presupuesto que sigue siendo un 18% menor al de 2008. Digan lo que digan, siguen sin corregir un problema agravante y ponen en 'jaque' el sistema sanitario al que debilitan una y otra vez con un Plan que, en los últimos 10 años, han recortado en 25 millones. Poco ayuda, igualmente, el balance de 2017 que dejó el cierre del 50% de los quirófanos, más de 2.600 camas y hasta 8 horas de espera en urgencias por el cierre masivo de los centros de salud por las tardes. Es difícil confiar en el resultado de un Plan que nace fracasado por la falta de un compromiso firme de la Consejería de invertir en algo tan prioritario como es la salud de los andaluces. Según sus cálculos este verano se prevé realizar en los hospitales públicos andaluces cerca de 74.000 intervenciones quirúrgicas, un 5,7% más que en 2017. Mientras que los centros de atención primaria registrarán 15 millones de asistencias y 1,6 millones de urgencias. Son cifras para hacer reflexionar al Gobierno de Andalucía y para cambiar el Plan, como está pidiendo el PP en el Parlamento, reforzando el personal y cubriendo unas vacantes que ahora no llegan en muchas provincias ni al 22%. Si siguen así, díganos ¿Cómo piensa la Junta abarcar este 2018? Sáquenos de dudas, porque dicen que 238 Centros de Salud van a permanecer abiertos por las tardes pero no especifican donde están. Preocupan las advertencias de Marea Blanca en Almería criticando el cierre este verano de más de 180 camas en los hospitales de la provincia. Evidencias sobran soluciones es lo que necesitamos.