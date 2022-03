Planas evidencia cuál es el error

Pedro Sánchez está volcado en el gran momento que vive la Unión Europea, pero la retaguardia que ha dejado en su Gobierno es un desastre, un par de ministras que ni han sabido ver cómo la huelga de camioneros servía de espoleta a la explosión de un malestar general ni carecen de cintura política para reconducirla. Tras un breve fin de semana de titubeo, Sánchez rectificó, se puso del lado de la OTAN, envió armas ofensivas a Ucrania y supo ver cómo la dependencia suicida del gas ruso puede suponer una oportunidad geoestratégica para España. La carta enviada a Mohamed VI sobre el Sahara está, íntimamente, ligada a esto último, Marruecos es tan aliado de Estados Unidos como España, y Washington puede garantizar la integridad territorial de ambos países.

Hasta hace un día, dudaba de lo que voy a defender, pero la actuación del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha acabado por convencerme de mis sospechas iniciales. A Planas le ha durado la huelga de los pescadores tres días. Tres. El ministro lleva observando con preocupación política lo que está sucediendo en el mundo rural español, la ocupación que Vox está haciendo de sectores que antes eran proclives al PP, pero no ha llamado fachas a los cazadores ni terratenientes a los agricultores, a pesar de que algunos de los manifestantes del pasado domingo se disfrazaron, claramente, de señoritos. El tipo, como se diría en Cádiz, daba para una buena chirigota a caballo.

El campo es tan diverso como la viña del Señor, y no van a encontrar a Planas en la construcción del arquetipo. Los pescadores se sumaron a este gran 15-M de los camioneros uberizados, y el ministro cortó la cadena, justo lo contrario que la titular de Transportes, que ha ido añadiendo capas y capas a una bola que amenaza al Gobierno. Cuando se echa un pulso político, y María Jesús Montero y Raquel Sánchez lo agravaron al relacionar a los camioneros con Putin, hay que estar seguros o de ganarlo o de saber hasta dónde llegar. Son ministras que le han regalado a Vox un liderazgo que no debiera tener, aunque todo partido político tiene la legitimidad de utilizar conflictos económicos para sus intereses. ¿O es que le PSOE no lo ha hecho nunca?

El error de previsión es natural, pero se corrige con la rectificación, y Transportes terminará por hacerlo, y será demasiado tarde. Al menos, para ella.