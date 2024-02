Tenemos problemas de comprensión lectora, y queremos que nuestros niños y jóvenes lean. Tú sabes que la lectura es un placer que engancha: abrir un libro por primera vez, disfrutar del olor que desprenden sus páginas, descubrir lo que propone el autor, encontrarlo si lo estabas esperando, avanzar entre sus páginas, o sumergirte en la propuesta, no se produce sin el contexto adecuado, sin la expectativa. Como cualquier adicto, no ves el momento de dejar las obligaciones y otras devociones, para encontrarte a ti mismo interpretando el sentido de lo que otros quieren transmitir, admirando la creación de nuevos escenarios y aprendiendo, porque leer nos permite descubrir y explorar otros mundos, incluso aquellos que no son posibles. En los veranos de tu infancia y adolescencia, en los mediodías en los que la regla era dejar un par de horas después de comer sin bañarte, por si los cortes de digestión, te entregabas a la búsqueda de un rincón fresquito, que te permitiera disfrutar de las veinte mil leguas de un viaje submarino, llegar al centro de la tierra, dar la vuelta al mundo en ochenta días, perderte en la isla del tesoro, o descubrir las praderas americanas con el último mohicano. Convertirte en adulta viviendo cien años de soledad, acompañando a Guillermo en la búsqueda del segundo libro de la poética de Aristóteles prohibido entre los muros del monasterio, escondida en la casa de los espíritus, a sangre fría, admirando al padrino, compadeciendo a Anna, desesperada con el extranjero, descubriendo al guardián entre el centeno, creyéndote la reina del sur, o pasando últimas tardes con Teresa, es un lujo que solo te puede permitir el entorno de una familia como la tuya, donde se ama la lectura. En los últimos años, te has asomado con todas las almas al guardián invisible, se te ha quedado el corazón helado, has soñado con la posibilidad de una isla, y pensado que lo raro es vivir. Y en tu condición de madre, también has acompañado en sus aventuras a Geralt de Rivia, has pasado el curso en Hogwarts, y te has desvelado esperando al misterioso y seductor Edward Cullen. Aunque la lista podría ser infinita, si has sido capaz de seguirme hasta aquí, sabes que para aprender a leer, y disfrutar leyendo, lo que de verdad importa es que quienes te rodeen también lo hagan, porque no se trata tanto de imponerlo, sino de compartirlo. Si tú lees, ellos leen.