Cuando mi madre me trajo al mundo en la trastienda de la tienda del Reducto, los plátanos venían en racimos, de los cuales siempre había uno colgado en la tienda. Con dos años aproximadamente, mi desayuno favorito era comerme un par de ellos sentado en una escalera de madera de tijera. Ese recuerdo me ha venido al leer la página web “prtalfrutícola.com” que se autocalifica como “el medio de comunicación líder en la Industria Hortofrutícola”, en la que acabo de leer que las “exportaciones de banano ecuatoriano acumuladas de enero a junio de 2023, que se ubicaron en 190,06 millones de cajas, un 5,42% superior a lo exportado en el mismo periodo de 2022.” Más adelante: “el 30,77% se destinaron hacia la Unión Europea como principal mercado; el 21,99% hacia Rusia como segundo mayor destino; …” y a continuación una aséptica tabla, rica en todo lujo de detalles sobre las recientes exportaciones.Sin embargo, cuando quiero saber cuántas criaturas humanas están trabajando en España, no tengo manera de encontrar una información semejantemente elaborada. O sea, un medio privado da cifras actualizadas y detalladas y, un ministerio español, ¿no puede?. ¡”Amos, anda”!