Plaza de Colon,13 de junio

Nos pusimos en carretera rumbo a Madrid el pasado 12 de junio. Agradezco con mucho respeto y cariño haber compartido este viaje con amigas maravillosas; ciudadanas ejemplares. Acudimos a la Plaza de Colon para ejercer el deber y derecho de libertad que nos otorga nuestra Nación, Constitución y Democracia. Ágora, foro, que nos recibe con la bandera que simboliza la continuidad y trascendencia de nuestra Nación desde 1785 (Carlos III). El escenario se instaló en el conjunto escultórico que rinde homenaje a las Tres Carabelas. Estábamos junto a la Biblioteca Nacional españoles de todas partes. Fue muy emotivo nada más llegar a la plaza desde la calle Goya, encontrarnos con una enorme pancarta de paisanos de Almería. Agapito, Eduardo, María José y Fernando: queridos amigos de Madrid. Acudieron muchos hermanos de Hispanoamérica: Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Cuba, Chile…Reunidos para hacer política allí y a través de Internet, recordando a todos los que estaban en la distancia porque el gobierno y las instituciones de poder de nuestro país son responsabilidad nuestra: como individuos y sociedad civil. La política es patrimonio de todo el pueblo del mismo modo que la Nación española es propiedad de todos los españoles. No importaban el calor o las dificultades técnicas. Ser ciudadanos significa hacer política porque política viene del término griego polis (ciudad). En la Antigua Grecia la Teoría de la Polis se llamaba Politeia. En lengua helena polites - politai significa ciudadano - ciudadanos. Los cimientos de la política son y están en saber distinguir entre el bien y el mal. Eurípides es uno de los autores que mejor explica los alcances y consecuencias de la ambición de dominio a través de su tragedia Hécuba. Escrita hace más de 2.400 años, como todo lo que no da la espalda a la naturaleza humana, trasciende y gana vigor en sus argumentos. La desdichada reina de Troya clama "No eres nada Hécuba ni vales nada. Estabas sin saberlo expuesta a mucho mal. El más feliz no es el rey sino aquel que día a día evita el encuentro con el mal". El Caballo de Troya que nos trae el mal es la injusticia de violar las leyes de la Nación. Los mal llamados indultos a los golpistas separatistas catalanes son un acto de fuerza contra el Estado de Derecho. El Apolo de Moncloa ambiciona aplastarnos mediante este acto de poder jamás de gobierno.