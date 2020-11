Pleno despiste (II)

El pasado miércoles tuvo lugar la celebración de un Pleno de carácter extraordinario habida cuenta de la petición realizada por trece concejales de esta Corporación. El Reglamento vigente reconoce esta posibilidad requiriendo que la petición venga respaldada por al menos la cuarta parte de los concejales que componen el plenario.

Yo tuve la oportunidad de adherirme a la petición tras el ofrecimiento del señor Cazorla, concejal y portavoz del grupo municipal Ciudadanos, minutos antes de que llevara a cabo la presentación formal de dicha solicitud en el Registro del Ayuntamiento. Dicho ofrecimiento se realizó en una cafetería de la capital, mostrándome al mismo tiempo el papel de la solicitud a falta únicamente de mi firma y la suya propia. Es decir, en ese momento contaba ya con el apoyo de todos los concejales del PSOE, del Sr. Burgos como concejal de Ciudadanos, de Vox y de Podemos. Sobra decir aquí los beneficios que me reportaría, según él, si respaldaba la petición toda vez que ayudaría a "desmarcarme del equipo de gobierno y salir inmaculado de toda sospecha de apoyo al PP".

Sobre este asunto me gustaría poner sobre el tapete primero la pertinencia o no de esta solicitud realizada al Pleno, segundo la invitación particular que se me hizo y, por último, qué opinión me merece este asunto.

Primero, ¿qué sentido tiene solicitar un pleno extraordinario sobre un asunto que se está tramitando por la vía ordinaria? El tema del agua, como muchos otros, requiere para su tramitación una aprobación inicial, que se ha llevado a cabo, un periodo de alegaciones, que también ha concluido, un periodo de respuesta a esas alegaciones por el área competente, que NO se ha dado, y un trámite último para aprobación final (o no aprobación), que lógicamente no hemos tenido. Segundo, Sr. Cazorla lo que piense usted o lo que haga para tratar hacer ver o dar entender me da exactamente igual. Mi criterio no cambia. Tercero, ¿qué opino de este asunto? Que es una maniobra orquestada por determinadas personas para tratar de esquivar el escándalo MAYÚSCULO que ha supuesto el asunto de El Corte Inglés. Señores del PSOE, ¿van a decir algo sobre la acusación que se realizó por la Sra. Labella en cuanto al ofrecimiento de su partido de dar vía libre al PGOU a cambio de la Alcaldía? Señor Cazorla, ¿se mostró favorable a aceptar este chantaje? Ruego encarecidamente que ratifiquen o desmientan este asunto por el bien de los almerienses y de su respectiva reputación.