Pleno despiste (1)

El pasado viernes iba a tener lugar la celebración de un Pleno de carácter extraordinario como consecuencia de la petición realizada por trece concejales de esta Corporación, con un único punto a debatir, a saber, el de la paralización de las modificaciones de las Ordenanzas Locales Reguladoras del Agua Potable y Alcantarillado. He dicho iba, porque efectivamente dicho pleno extraordinario no ha tenido lugar tras retirar la petición todos ellos (los trece) de común acuerdo para volver a presentarla unas horas más tarde. Y ello porque el equipo de gobierno convocó la sesión extraordinaria en tiempo y forma para que tuviera lugar a la finalización del ordinario previsto también para ese día. La operación a llevar a cabo es simple y burda al mismo tiempo: retiro la petición, demostrando que el agua no me importa, y sin sonrojo ni vergüenza la vuelvo a presentar pasadas apenas unas horas. Sí, sí, tal cual, sin paños calientes. ¿El agua importa realmente? ¿Ahora no nos corre prisa? ¿Acaso no existía urgencia en paralizar la tramitación de este procedimiento? Esta actuación pone de manifiesto que lo que importa aquí es salir en la televisión y vender el libro de cada uno. ¿Dónde están ahora los intereses de los agricultores?, tanto los del Poniente afectados por el agotamiento del acuífero de Bernal, como los de nuestra Vega? Se demuestra en definitiva que lo que se trata aquí es de hacer ruido, y así cada cual podrá venderse al populismo radical carente de razón y sangre fría. Porque lo más fácil es buscar todo tipo de excusas para tratar de paralizar y obstruir: que si el coste, que si el momento, que si el informe de fulanito, que si el de menganito. Señores, ¡que a día de hoy ni siquiera disponemos de las contestaciones elaboradas por los departamentos técnicos y jurídicos que deben dar respuesta a las alegaciones presentadas! Y no sólo es que se haya solicitado la celebración de un pleno extraordinario que a todas luces constituye un abuso de derecho habida cuenta de la tramitación aún abierta y pendiente de resolver por el cauce ordinario, ¡es que lo desconvocan para volver a convocarlo dos días más tarde porque no les gusta el momento! ¡Menos mal que es un asunto urgente! Todo ello hace prueba de cómo se está utilizando este tema tan relevante, estratégico y vital para nuestra ciudad como arma política: únicamente como herramienta para ganar notoriedad, anteponiendo la propaganda y publicidad mediática a la gestión y la responsabilidad de resolver un problema tan importante para nuestra ciudad como es el evidente déficit hídrico. Estamos jugando con el futuro de nuestra ciudad: esto no es serio.