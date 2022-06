Era tan pobre, que no tenía más que dinero. Besos de sobre, herencia de su padre naviero. Anfetaminas y alcohol desayunó miss Joaquín. Pobre Sabina, que al fin logró quedarse en el chasis. A J.Sabina se le está complicando la provecta edad, como siempre y pedantemente dice. Para empezar el nuevo orden moral le está tocando los temas ya que pronto prohibirán la interpretación de los mismos en karaokes (todavía hay?), veladas de bar con músico y guitarra y también a los sabineros más banda tributo, incluida su propia banda, la auténtica, en las noches sabineras. Como la prostitución es la base de la mayoría de sus temas (clásicos, antes de que se encerrara en sí mismo), el nuevo orden y su estricta moral prohibicionista llegará, al tiempo, a considerar los susodichos como apología de la prostitución. La noche que el amaba tenía dos mil esquinas, donde te decían me das fuego chaval. Ya no existe la noche (solo en su insomnio) y de lo otro pronto desaparecerá en la clandestinidad más sórdida aún. Lo prohibido, ahora de verdad, ya no será tan guay musicarlo. Ni cantarlo. Ni publicarlo, porque J. tan aficionado a publicar él mismo o mediante ajenos tampoco podrá apologizar. Vaya con tus amiguetes Sabi al final te van a fastidiar más que los otros. Él mismo lo decía: Sí, reconozco que yo era bastante putero. Javier (Krahe) no, era más de tomarse la copita y ya está y siempre le fastidiaba tener que parar en esos sitios con luces de colores. Ahora todo dios progre planea perseguir al putero (como Sabina) y cómo decirte, cómo contarte, que ya no molas en este mundo infernal do quien no acata el nuevo catecismo, perece. Estás, eso sí, mejor calladito, mirando con recelo por la ventana sólo saliendo en la prensa para airear bien aireado a todo el mundo que el Supremo haga firme la sentencia de pago de 2 o 3 milloncejos de nada a hacienda. Y qué son para ti 2 o 3 milloncejos de nada ¿Otra gira? o vender todo como el otro, el imanol, que después de que la tve lo forre con el rollo del cuéntame va y se marca un repaso a la pública. Eso después de vender todo y partir de cero con la historia de las sociedades y el escaqueo de impuestos. No te veo haciendo mudanza de tu colección de primeras ediciones de libritos que costó un potosí, tu mesa de billar o el traje de luces de algún torero con sangre y todo. Más bien te veo poniendo todo a la venta en wallapop. Y tan provecta.