C IENTO treinta mil almerienses viven en barrios pobres, el 37% de ellos en la capital. El analfabetismo en estos barrios es de más del 40%. El barrio con más paro de toda la provincia es La Chanca, con una tasa que supera el 61%. Y todo esto, dicho así, en fríos números, no remueve la conciencia de quienes gobiernan Andalucía, la provincia de Almería y la capital. Nadie hace nada. Esa gente tiene que ganarse la vida en algo, la droga singularmente, el trapicheo ilegal, la venta ambulante sin papeles, la economía sumergida… Pero aquí a nadie se le remueven las tripas de ver la que está pasando en El Puche, Los Almendros, La Fuentecica, El Barranquete, la carretera de La Mojonera, El Ejido centro, La Gangosa-Vistasol, Las Norias, El Pampanico, etc., etc. No digo que a esa gente se le den casas gratis ni nada por el estilo. Pero, ¿es que no se puede hacer nada? ¿Es que el sistema no tiene recursos para esos casos? ¿O es que a nadie le importa una mierda toda esa gente? Algunos dirán que allá se las apañen, como todo el mundo en medio de esta crisis inacabable. Luego, cuando se pasen de la raya, con mandarles a la Guardia Civil y la Policía… El mismo planteamiento que el siglo pasado, durante el franquismo. Y que el anterior, cuando el caciquismo. Así seguimos. Y así nos va.

Ayer comenzó una semana cultural, organizada por la Plataforma Almería Unida contra la Pobreza, que tiene como fin sensibilizar a la población general. Les deseo mucho éxito y que sus objetivos se vean colmados. Mañana, miércoles, es el Día de la Erradicación de la Pobreza. Al leer todo esto, habrá quien diga que siempre ha habido ricos y pobres. Es cierto. Pero es que ahora hay más. De unos y de otros. La crisis ha hecho más ricos a los que ya lo eran… y a todos aquellos que se han andado listos, cerca del poder o dentro de él. A la vez, Andalucía se ha quedado a la cola de las regiones europeas y Almería es la provincia con mayor porcentaje de personas desfavorecidas por el sistema. Hay barrios de la capital, como el Zapillo o la Plaza de Toros, que ya entran en la categoría de barrios pobres. Lo mismo Piedras Redondas-Araceli, Torrecárdenas, Diezmo, Barrio Alto… ¿Y no se hace nada? Hubo una época, en los 80, en que se plantearon planes de estudio especiales para los colegios de zonas entonces marginales. Se podría fomentar la formación profesional, la creación de empresas… ¿Nadie hace nada? ¿Nadie?