Hace unas semanas me sorprendieron las noticias que venían de lsrael. Se hacían allí manifestaciones públicas por la legislación en trámite, porque atentaba a la capacidad de los jueces de controlar al poder ejecutivo y sus nombramientos.

No puedo imaginar una manifestación de españoles pidiendo independencia para el poder judicial. Pero tampoco podría imaginar que el poder ejecutivo español se inmiscuyera en el judicial hasta el punto de poner en jaque nuestro estado de derecho. Me refiero a la pretensión de elaborar una ley de amnistía que supone un gran indulto general sin juicio ni sentencia, con la paradoja de que se celebró un juicio y se dictó una sentencia condenatoria para gran parte de los implicados en el proceso.Si la independencia judicial está en entredicho en nuestro país y en Europa, por el sistema de elección de los vocales del Consejo, una ley de amnistía de personas imputadas por la Justicia y que se han dedicado a desprestigiar al poder judicial y a los tribunales españoles, supondría un mazazo a éstos en su consideración en Europa y en su labor de enjuiciar y ejecutar las sentencias por delitos. El silencio del poder judicial español es clamoroso.

Se ha ido aflojando la presión sobre los condenados del proceso hasta el punto de indultarlos y eliminar el delito por el que fueron condenados o reducir la pena. Ahora se les borra toda responsabilidad por cualquier delito. Y me pregunto: ¿ no podría amnistiarse a los condenados por otros delitos si con ello puedo ganar votos?

Lo peor es que la campaña de desprestigio de Puigdemon en Bruselas, de la que tuve noticias con motivo de mi visita al Parlamento europeo, se vería ratificada por esa conducta. Ello sin entrar a valorar la devaluacion de lo ocurrido en estos últimos años al cuestionarse el esos últimos años el funcionamiento del estado de derecho que requiere una separación de poderes.

Esta maquinaria judicial y la Constitucion española no saldría precisamente reforzada. Los efectos son imprevisibles sobre todo si los amnistiados vuelven a la lucha aunque no sea armada. Entonces solo se podría acudir a la vía política que no sería otra que un referéndum sin previo cambio de la Constitución.