El derecho a la autonomía y la autodeterminación se presentó por primera vez en un informe a las Naciones Unidas en 2022, analizando a 57 países y extrayendo como conclusión que casi la mitad de las mujeres se ven privadas de su autonomía corporal. El estudio se centra en el poder y la participación de las personas en la toma de decisiones sobre sus cuerpos, sin que se ejerza sobre ellas ningún tipo de miedo, violencia o coacción. También se toma como referencia en el análisis el marco jurídico que legisla los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, cómo se aplican y qué tipo de efectos colaterales tienen. A este respecto, el citado informe también se focaliza en las barreras jurídicas, económicas y sociales para garantizar la autonomía corporal para todo el conjunto de la sociedad. Otro tipo de obstáculos a tener en cuenta y que, a la postre, suponen un freno al desarrollo pleno de las libertades y derechos de la autonomía corporal es la asimilar social, cultural y jurídicamente los estereotipos, supuestos y conceptos erróneos sobre la autonomía corporal y los derechos de las mujeres y las niñas. Si examinamos con detenimiento la autonomía corporal, el concepto principal es atribuido al derecho de la toma de decisiones sobre la vida propia, el cuerpo y el futuro propios del propio individuo. Este hecho en potencia nos convida a empoderar a las personas para tomar decisiones informadas, responsables y conscientes. El respeto a la autonomía del individuo es un principio fundamental del código internacional de ética médica. Si somos capaces de hacer recular unas certezas en pro de la razón, entenderemos que la autonomía corporal no solo se conforma como un derecho humano, sino que sin duda alguna es también la clave fundamental sobre la cual se construyen otros derechos humanos. En las últimas décadas, se ha impuesto una visión de la realidad en la que la toma de decisiones colectiva es un procedimiento común en todos los sistemas sociales que se precien. Sin embargo, las decisiones de determinado colectivo no pueden limitar o coartar los derechos fundamentales de las personas. Con independencia de las decisiones que tome cada persona, el marco jurídico debe sobreguardar todas las sensibilidades que coexisten en esa sociedad, dentro de una regulación que permita garantizar las libertades y derechos de toda la población. Quizás, es por ello, que la autonomía corporal no debe socavar la autonomía de otras. Mi libertad se termina donde empieza la de los demás, aseveraba Jean-Paul Sartre.