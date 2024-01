Se refocilan en sus desvaríos en la calle, en las redes o en la barra del bar. Es difícil resistir tanta provocación.Hay personajes que se te plantan en la vida pública con una ideología emocional, que son a la vez una palabra y su contraria. Personajes que, sin ser relevantes ni trascender más allá de su frontera local exhalan el aroma condensado de principios y teorías inmutables que, con solo abrir la boca, te pueden joder el día si no sabes controlarte.

Estos nuevos líderes que enfangan la vida social con un patriotismo descarriado no merecen biografías porque caducan antes que los yogures, y no consigo entender cómo colonizan tanto espacio mediático, por qué escupen tal cantidad de tinta, ni en qué momento se han colado en la estadística de nuestras vidas.

Han surgido de las entrañas de la derecha tradicional, lo sabemos. Por eso, esa derecha los consideran hijos pródigos que, una vez hartos de sus estacazos verbales y gamberradas, muerden la ficción con muñecos de trapo como ensayo general para transformar algún día la realidad, muy lejos de la construcción de un proyecto político solvente.

Entonces, cómo no preocuparse ante la polarización de estos personajes que se alimentan y convocan desde las redes sociales donde se mueven. Mientras ellos lanzan sus bufidos, la izquierda anda encasquillada, polarizadas en la enfermiza política de las pequeñas diferencias mientras la derecha, con su pertinaz voluntad excluyente, se polariza también.

Esa polarización enturbia la convivencia como tinta de calamar, de ahí que me pregunto si quienes se expresan con zascas verbales en medio la calle son gente gamberra o son gente que han sido polarizados por los hilos virales de las redes. Porque, una vez instalados en esa confusión, más allá está el abismo donde el odio muerde la oscuridad hacia raíles peligrosos para la cohesión social.

No te extrañe si un día invitas a la mesa a tu amigo con el que paseas desde el principio de los tiempos y te lanza como si fuera un profeta, polarizado ya por los algoritmos de las redes, una monserga de catástrofes y calamidades de este país y remate con el ruido de la amnistía, la necesidad de disolver partidos que prediquen referendos unilaterales o el patético discurso de la patria amenazada que pá qué. Si después de toda ese apocalipsis has sido capaz de resistir ese discurso del autoritarismo excluyente sin preocuparte y sigues paseando con tu amigo hasta el final de los tiempos es que no estás polarizado. Todo está en orden.