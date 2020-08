Polémico acuerdo

El 3 de agosto se firmó el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y Alcalde de Vigo, Abel Caballero, para la disposición del remanente de las Corporaciones Locales por parte del Estado. Acuerdo no exento de polémica, dada la falta de consenso entre los miembros de la Junta de Gobierno de la FEMP, puesto que hizo falta el voto de calidad del presidente (del PSOE por cierto), ante el empate existente. Esto supone que el superávit obtenido tras el resultado de la liquidación presupuestaria del ejercicio correspondiente, que año tras año han conseguido determinadas corporaciones locales derivado del esfuerzo y sacrificios de los vecinos concreto, podrá ser puesto a disposición del Estado para que los gestores nacionales, hagan uso del mismo, con la obligación de su devolución a lo largo de los diez años siguientes más los intereses correspondientes. Nuestro Ayuntamiento viene arrojando cifras positivasfruto de una gestión económica responsable: en 2018 alcanzó la cifra de 10.630.506,31 euros y en 2019 se elevó hasta los 16.235.080,14 euros. Sin embargo, por cuestiones de norma, se le ha impedido hacer uso de este superávit salvo contadas excepciones. Nos encontramos ante una situación compleja, pero no parece de recibo que se disponga arbitrariamente de unos fondos que provienen del esfuerzo de todos y cada uno de los vecinos, con cargo a impuestos municipales cuyo destino es garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, la financiación de obras de inversión necesarias para el desarrollo de la ciudad y la mejora de la calidad de vida. Los almerienses pagan sus impuestos y se les obliga a no gastar, mientras otros municipios gastan lo que no tienen, es decir, los que más responsables han sido ven esquilmados sus ahorros, resultando que los ciudadanos responsables contribuyen más que los de municipios incumplidores al fondo Común . Señores socialistas, ¿vendrán ustedes a decir en los próximos plenos que vienen a defender los intereses de los almerienses? ¿De verdad? ¿No será más bien que defienden los de su partido en detrimento de los intereses de Almería? Es más, yo no tendría inconveniente alguno si se pidiera el mismo esfuerzo a todos por igual. Pero la diferente vara de medir y la curiosa regla de solidaridad entre las distintas regiones con este gobierno social-comunista, preso de sus acuerdos y de los apoyos que le auparon al poder, me hacen dudar sobre cuál será el verdadero destino final de este dinero. Y Urkullu recogiendo nueces...claro.