Polifonía comunicativa en la sala de Justicia

Olga Tubau es una letrada ajena a la moda mediática, tan pertinaz en el mundo judicial actual. Parece ser que prefiere alejarse de los focos, lo que no deja de ser un indicio de profesionalidad. Nada de apariciones espectaculares ni de circos mediáticos. Su enorme capacidad comunicativa la reserva, y la concentra, en los momentos en los que gasta toga en un juzgado. En Barcelona tiene fama de ahorcar con hilo de seda, una expresión sumamente gráfica y también definitoria. No deja de ser una forma de actuar sin alterarse, sin malas formas, pero implacable. Algo de eso hemos visto en la causa contra el mayor Trapero, a quien defiende. Ni en esa coyuntura se ha asomado del todo a la ventana mediática. Pero su eficacia no ha disminuido un milímetro. Ha sido capaz de descoser a Pérez de los Cobos con una finura intelectual de manual, pero implacable al mismo tiempo. El alto mando de la Benemérita ha terminado descompuesto, sin duda, a consecuencia del sutil hilo de seda de Tubau.

En las conclusiones de la vista oral en el proceso contra Trapero, sin embargo, ha recurrido a otra estrategia comunicativa. En esta ocasión ha empleado lo que mis colegas llaman polifonía textual. Varios mensajes, desde distintos órdenes de procedencia, inciden en un mismo contenido. Es como una lluvia fina y constante que, cuando te quieres acordar, te ha calado ya hasta los huesos.

Ha sido una estrategia extraordinariamente hábil por su acomodación coyuntural. Después de todo lo que sabemos sobre Pérez de los Cobos en los últimos tiempos, la polifonía ha trascendido los limites del texto para hundirse en la realidad. Tubau nos ha presentado a Trapero como una víctima más de una conducta sistemáticamente reprobable.

Al mismo tiempo, ha situado al tribunal en un callejón sin salida. Un héroe, Trapero, la cabeza visible del cuerpo que fulminó al yihadismo en horas, es otra víctima más de un policía corrupto, un guiñol de la peor derecha en el imaginario colectivo. Si finalmente condenan al mayor, medio país -como mínimo- se va a levantar indignado. Si condenan al héroe atendiendo al villano va a ser una especie de traición colectiva.

Brillante.