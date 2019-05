Política y Cultura

E N la Antigua Grecia llamaron Ágora al espacio público donde se compartían actividades e ideas. Los romanos lo llamaron Foro y desde los siglos del medievo, en España, conocemos dichos lugares comunes como Plazas Mayores. En Almería alberga el "Pingurucho", monumento con el que nuestros antepasados homenajearon a las personas que murieron por defender uno de los mayores logros de la civilización española: la Constitución de 1.812. Geografía física y humana para el pensamiento, la argumentación y la acción, es decir, espacios de las actividades inseparables y netamente humanas: cultura y política. Durante la primavera de dos mil diecinueve los españoles hemos vivido dos campañas electorales que, como de costumbre, pretendían inundar todos los espacios de vida, tanto públicos como privados, y tratar de persuadirnos sobre quienes y con qué programa de gobierno pueden gestionar mejor nuestra administración pública. En esta ocasión me ha llamado la atención la insistencia y coincidencia, en general, con la que los programas electorales hablaban de su renovada preocupación por la cultura, e incluso por la puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro país. Han hablado de humanismo y filosofía. Asombroso, no se si es una epifanía ética, o lo de costumbre, el mero ornamento. Durante cuarenta años de democracia los políticos españoles han utilizado sin piedad ni respeto referencias a la vida y obra de nuestros escritores, filósofos, científicos, pintores, músicos, cineastas, etc. Por favor, políticos, responsables públicos, no se refieran más al Quijote y siéntense de una vez a leerlo con el respeto y la atención que Miguel de Cervantes se merece. Aventúrense a aprender con humildad sobre las exigencias del poder y los límites que debe tener. Estudien que significa la democracia y los valores que la sustentan. No asalten más la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. El conocimiento nunca es adoctrinamiento. Descubran que el liderazgo no es obediencia perruna sino equipo y reconocimiento del mérito ajeno. Velázquez pinto Las Meninas en prosa para que nunca olvidáramos que hay vida antes de la muerte. Recuerden el compromiso de Fortunata y Jacinta: las palabras de Jacinta a Juan Santacruz "no te necesito ni cuento contigo, nada de lo que te ocurra me puede afectar".