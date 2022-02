Pon un down en tu vida

Una madre, una mujer comprometida, creo que la vida me ha enseñado a ver el lado bueno de las cosas y a ser una luchadora. Soy una persona que con el dolor he aprendido a querer. Estoy muy contenta de mi vida». Así se definía Teresa Robles, en una entrevista. Teresa tiene siete hijos, el cuarto, Ignacio, con una discapacidad intelectual ligera y TEA y José María, el más pequeño tiene Síndrome de down, desarrolló una leucemia y su tratamiento le deja un grave problema inmunológico.

Conocí a Teresa con ocasión de un artículo en el que contaba su experiencia durante su infección del coronavirus. La historia de la familia de Iñigo y Teresa, padres de José María y su difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, está teniendo un notable impacto social, influyendo en la actitud de muchas personas. Por ejemplo, una mujer escribió diciendo que se había superado su depresión al ver la fortaleza y la sonrisa del niño.

Teresa es fundadora de la asociación "Juntos contra el Cáncer Infantil (JCCI)", pero es conocida por su cuenta en Instagram @ponundownentuvida, que tiene la friolera de más de 40.000 seguidores. ¿A qué se debe este éxito? Creo que revela la necesidad que tiene la gente de todo lo que ven de José María. Por ejemplo, tiene una empatía brutal. Detecta cuando alguien sufre y va corriendo a darle un abrazo. Pero también la gente está necesitada de todo lo que él representa. La sociedad está acostumbrada a que, si no produces, no vales, y si no vales, no eres nadie. Pero no podemos medir la vida en función de la producción. La vida tiene un valor en sí misma. La vida de José María es valiosa en sí misma.

José María ha logrado transformar la familia. Yo le llamo- dice Teresa-el efecto José María. Es muy grande el efecto que tiene, y pienso que lo tienen todas las personas que tienen síndrome de Down. La misión de José María es cambiar la mirada de la gente, cambiar los corazones de las personas. Hacer un mundo mejor. Yo lo único que hago es trasladarlo. Se ha insistido tanto en que estos niños son abortables que, aunque no estemos de acuerdo, se nos ha metido en el corazón que estos niños son de segunda. De hecho, cuando nos encontramos con una persona que va a tener un hijo con síndrome de Down, no le damos la enhorabuena. Es habitual tratar de dar ánimo. Yo lo que quiero es justo lo contrario. Aspiro a que cambie la percepción de la gente, a que se perciba la discapacidad como algo bueno.