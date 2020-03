Poncio pilato

Todo lo que gira en torno al coronavirus resulta cada vez más contradictorio. Cuando seguimos las noticias sobre la 'nueva gripe', nos vemos sacudidos por dos fuerzas opuestas. Por un lado, se nos recuerda que no debemos caer en una alarma injustificada. La enfermedad apenas resulta una insignificancia comparada con los infartos o los accidentes de tráfico. Pero, por otro lado, la buena nueva aparece acompañada con imágenes de sanitarios y trajes espaciales como si acabaran de aterrizar en Marte. Zarandeado por informaciones tan dispares, el ciudadano, perplejo, no termina de fiarse. De nada sirve decir en que estamos ante una gripe normal cuando escuchamos que la policía impide salir de las ciudades o se cierran colegios y universidades.

¿A qué se debe este vaivén de noticias tan contradictorias? La clave puede estar en que quienes gestionan la información andan perdidos en un laberinto de intereses también opuestos. Los políticos temen ante todo que los acusen de no haber tomado las precauciones adecuadas. Por eso, se curan en salud y adoptan a veces medidas draconianas. Pero, al mismo tiempo, hay que vigilar las repercusiones económicas. Vivimos, además, en una cultura en la que todo debe ser felicidad y prosperidad continuas, y en la que es preciso que el ciudadano siga en una aparente calma para evitar que el turismo o el consumo se vengan abajo. No hay que descartar que dentro de poco nos apliquen casi la ley marcial. Pero por el momento los políticos mantienen el equilibrio en un alambre y prefieren quitarle importancia mientras aumenta la descoordinación. Todo se reduce en el discurso oficial a no hacer muchos análisis, a lavarse con frecuencia las manos y a repetir que tenemos el mejor sistema médico del mundo si uno no tiene 70 años.

Lo único bueno es que lo excepcional nos permite a veces reparar en las tonterías que aceptamos normalmente como en ese PNV, que ha decidido ahora contratar médicos aunque no sepan euskera para atender a los enfermos. Y lo malo es que, con esa ruptura entre lo que se dice y lo que se hace, y con tanto lavarnos las manos, la voz de los políticos se parece mucho a la del procurador Poncio Pilato -más preocupado por los presagios sobre su futuro que por los condenados- diciéndonos de nuevo: "Yo soy inocente, no caiga sobre mí la sangre de estos contagiados".