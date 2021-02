El Poniente, "feo" y "un horror"

Este año opté por quedarme en casa y seguir la Clásica Ciclista de Almería a través del canal especializado 'Eurosport'. Una retransmisión que para nada ha pasado desapercibida, en buena parte por las 'lindezas' que el narrador de la prueba dedicó al Poniente Almeriense, comarca por la que discurrió en su totalidad la carrera ciclista almeriense. Principalmente, el comentarista se metió en un jardín del que no supo salir y dedicó algunos minutos a hablar y opinar de lo que a él le parece esta tierra de invernaderos. "Fea" y "un horror", si mal no recuerdo, y si no esas palabras, otras que no distan mucho de las mismas. Incluso se permitió el lujo de aconsejar otras zonas de la provincia, a su juicio mucho mejores para lucir la carrera. Está claro que a todos nos gustaría una carrera que pase por Calar Alto o Velefique (pasará la Vuelta este año), o que ascienda por la Alpujarra. Pero tienes que contar con que estás en febrero y que los ayuntamientos también tendrán que decir algo. Si el Poniente es "feo" o "un horror" es subjetivo, no algo para opinar en una retransmisión.