Post Mortem

Oh, qué maravilla, Carlos Areces (más conocido sólo porque es actor de los que salen en series de las que dices me suena de algo tu cara y que también tiene un grupo con el bonito nombre de ojete calor) ha publicado un libro de fotos de muertos y muertas, niños y niñas, mayores, adultos y adultas, todos bien muertos. Cuando vi la noticia en Facebook pensaba que era una broma de las suyas o de El Mundo Today, pero no, es cierto, tan cierto como que también lo publicaba El (sacrosanto) País, con una extensa entrevista a toda página. Pero qué guay, son fotos antiguas de muertos y muertas de verdad, bueno, no son las fotos auténticas, son reproducciones pero parecen auténticas. Y a quién no le gustaría cuando cada vez se venden menos libros y menos de todo tener un libro con fotografías de muertos de verdad que, al parecer era la moda del milnosecuantos y el tal Areces se ha dedicado a coleccionar. Por lo visto cuando moría alguien, se le retrataba con sus mejores galas (ya muerto) y hasta con una pose y decorado (qué chupi) y así quedaba inmortalizado (un muerto inmortalizado eso ya es lo más) y con un bonito recuerdo para toda la familia. No sé por qué ahora nos ha dado por hacer las fotos cuando están vivos y recordarlos así. Será porque esto del Areces tiene algo de macabro, algo de disparate, como su grupo, el ojete calor ese, buscadlo en youtube para entender que tipo de pesadilla estrafalaria puede existir en su mente, será por eso que la cultura a veces da dolor de cabeza. Es decir, toda la mamarrachez que nos tenemos que tragar disfrazada de arte como una deconstrucción de lo deconstruido y un aburrimiento bostezante que ni el estridente dúo ni el aberrante libro hace que no vea más que vacío ya que yo no tengo las propiedades que tenían todos los del cuento para apreciar las ricas sedas del emperador porque yo, como el niño del cuento, no veo absolutamente nada. Y no te lo pierdas, el libro lo ha editado con una edición limitada a solo 1839 ejemplares (corred, corred, que se acaban) y al módico precio de 185 € en preventa y tras preventa 295 € (huy que ansiedad, le doy, no le doy a comprar). Sigo pensando que es una coña, la inocentada del año, el chiste del siglo, el areces today. Sumérgete en una época histórica fascinante, como lo oyes, dice la página web. Carlos, o se te ha ido la olla ya del todo, o va a resultar al final que yo soy el más normal.