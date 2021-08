Postulantes a concejal

H AY que coger la delantera y ser de los primeros o primeras en postularse para ser concejal o concejala. Sólo faltan dos años para las elecciones municipales y en la capital ya suenan algunos nombres de aquellos que quieren engrosar las candidaturas de los partidos. Por ejemplo, en el Partido Popular es claro y manifiesto que el concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca aspira a ser de la partida. No las tiene todas consigo por que ha dejado "tirado" a un partido y eso no puntúa y, además, se le exige más compromiso y defensa de los que aspiran a ser sus compañeros.