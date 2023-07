Lo que viene sucediendo esta última semana en Francia es en realidad una profecía autocumplida. Por más que la ultraderecha se empeñe en esgrimir el argumento de «mira, ¿ves?, a esto nos llevan las políticas de integración o inclusión, el buenismo y las políticas de izquierda», hay que decir que este argumento es FALSO. En España, en Francia y en la mayoría de países del mundo. ¿Qué políticas de integración o inclusión se han puesto en práctica? ¿estas que tenemos en España, que consisten en pagar muy por debajo a los inmigrantes y que vivan apartados? ¿que nos interesen solo para los trabajos que nadie quiere pero no para los derechos sociales? ¿que vengan a hacer el trabajo sucio, pero luego que no los veamos por las calles? ¿que no nos preocupe en absoluto que se creen ghettos? Eso es lo que se ha hecho en Francia y se viene haciendo en España, desde hace menos tiempo. Luego, si se quejan, encima decimos que los tendríamos que haber expulsado, que no hay control, que se creen iguales a nosotros (no «se creen», sino que LO SON, porque son la tercera generación, ya nacida en Francia y porque son seres humanos).

La polémica en torno a la Miss Universo España, de Murcia, sobre la pureza de la raza murciana, da risa, a la vez que pena y asco. Decir que una persona no merece ese título por ser hija de africana y tener la piel un poco más oscura es directamente repugnante. Por otra parte, ¿en qué consiste la raza «murciana» o española? ¿en esa que es mezcla de fenicios, cartagineses, romanos, árabes, gitanos…?.

El comentario de cierto líder fascista español sobre el asesinato de una mujer en Madrid, demuestra claramente una forma de pensar. Este señor (o mejor dicho caballero andante, a la manera del Cid, que es como él se concibe a sí mismo) se apresuró a decir que el autor del delito había sido un joven magrebí, de manera muy elocuente e indignado. Horas más tarde, la policía demostró que se trataba de alguien tan español como él, y con 55 años, quien había cometido el asesinato.

Sigamos así, que nos está quedando un precioso mundo racista. De ahí a las cámaras de gas no hay tanto camino como parece. O quizá, pasados 80 años del nazismo, se nos ocurran otras maneras mucho más sofisticadas, dulces y sobre todo que nos dejen la conciencia más tranquila. Por no hablar de la clase de ejemplo que damos a los jóvenes y nos damos a nosotros mismos, como sociedad.