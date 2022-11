20N: Premio a los padres modelo

La noche del 19 al 20 de noviembre, la Policía Municipal intervienen por venta ambulante y botellón en Vallecas (Madrid) donde, entre otros "agraciados", denunciaron a un hombre por consumo de alcohol en la vía publica, y se quedaron por allí, "como el que no quiere la cosa", dando una vuelta. Durante ese paseo, vieron a una mujer en claro estado de embriaguez, intentando abrir un coche. Los agentes se acercaron y observaron que en el coche había dos niñas, de 2 y 5 años de edad, dormidas, las cuales no paraban de toser. Resulta que las niñas eran hijas de esa mujer, y que teóricamente estaban a cargo de su marido y padre de las mismas, el cual es hombre denunciado por consumo de alcohol en la vía pública, mencionado al principio de este artículo. Entre el frio, el estado de los padres, y que el Samur vio que una de las menores tenía 40 grados de fiebre, y llevaban en ayunas desde las 14:00 horas, las niñas fueron trasladadas al Hospital Niño Jesús, y de allí a los Servicios Sociales ya que esto no era la primera vez que ocurría. Dado que la ministra de asuntos sociales es, además, psicóloga, me gustaría saber, solamente por curiosidad, su valoración psicológica de los padres y de la influencia de ese abandono en las niñas.