Premios Andalucía de Gastronomía

Eentiendo que estén con la lotería, pero en cuanto comprueben una vez más que lo importante es tener salud, lean los premios 2019 que la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo acaba de conceder. A Paco Morales, del restaurante cordobés Noor, por su labor de recuperación de la cocina andalusí y por su presencia y prestigio en los foros y congresos de alta cocina nacionales e internacionales. A la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, también de Córdoba, por su labor académica. A Paz Ivison, divulgadora y factótum de los vinos y la gastronomía andaluza, reconocida internacionalmente. Y a Casa Joaquín, el Premio Freixenet a toda una vida, "reconocimiento a toda una vida dedicada a la restauración y siendo un hito en la provincia de Almería". Los premios se entregarán en Almería durante la Asamblea de la Academia, que se celebrará en nuestra ciudad del 23 al 25 de marzo próximo.

Tengo que añadir una pequeña rectificación ala nota de la Academia: Casa Joaquín no es un hito provincial, sino una referencia en toda España. Lo he constatado de primera mano, entre otras muchas circunstancias, durante los veinte años en que he dirigido una docena de cursos de verano de la UAL. Por estos cursos han pasado, sólo por poner los más famosos y de procedencias variadas, cocineros de primerísimo nivel como Santi Santamaría, Ángel León, Sergi Arola, Marcelo Tejedor, Abraham García, Jesús Sánchez o Andrés Madrigal; críticos y escritores como José Carlos Capel, Raimundo García del Moral, Lorenzo Díaz o Javier Urroz; expertos como José Mataix, Manuel López Alejandre (DO Montilla), Alberto Domezain (Caviar de Riofrío), Javier Muñoz (DO Torta del Casar)…Todos sin excepción conocían la existencia de Casa Joaquín y a todos hubo que llevarlos a comer allí cada vez que vinieron a Almería.

Lo de "toda una vida" sí es exacto, porque Joaquín López Godoy empezó a ayudar a sus padres, Joaquín y Encarna, cuando apenas levantaba unos palmos del suelo. Y también porque la Casa acaba de cumplir sus primeros cien años. Su abuelo Joaquín montó en 1918 un quiosco en la plaza de la Marina, que luego se trasladó al emplazamiento actual, en lo que había sido un convento de Trinitarios; más tarde, a consecuencia de la fiebre constructora de los sesenta, se convirtió en el edificio actual. Que cumpla muchos más. Y yo que lo beba.