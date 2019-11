Premios Diario de Almería 2019

Un Premio del Diario de Almería, es mucho premio. No solo por el prestigio del medio que lo tutela, claro, sino también por las horas de análisis y contrastes comparativos a los que sobrevive al galardonado final. Aunque a veces, algunas veces, el concepto concreto y limitado que al cabo lo enmarca ante el público, le queda chico al premiado. Y este año, otra vez, tuve tal sensación viviendo, desde la bancada del Jurado, la entrega de distinciones del pasado jueves, en el Auditorio: que la grandeza del premio acaso no logra abarcar siempre los méritos de los premiados.

El premio de la Cultura a la Capitalidad Gastronómica de Almería en 2019, por ejemplo, alude, cómo no, a la cultura gastronómica que logra seleccionar y disfrutar el buen comer y beber, más allá de la exigencia biológica. Pero también es como premiar al arte alcanzado por la exquisiteces locales, que encarnan nuestra idiosincrasia popular y su evolución milenaria como una expresión cultural, en este caso típicamente mediterránea que, los bárbaros del norte, como los llamó L. Racionero, no han logrado imitar aún ni en sus tabernas ni en sus museos, junto al otras joyas usurpadas al Sur.

Y qué decir del Premio a la Proyección Internacional al Observatorio de Calar Alto, que eleva su mirada científica, desde el cielo filabrense, en una suerte de dimensión astral, hacia los miles de billones de galaxias y estrellas que pululan por el universo, como una esperanza exploradora del pasado y futuro de la humanidad. Por eso su prestigio no se agota solo en lo internacional, sino que se proyecta más allá del Centro de referencia mundial que ya es, como una promesa de que, tal vez, algún día, sea también un hito sideral.

Proyección cósmica, debió aureolar el Premio reconocido a la Vida Ejemplar de Francisco Martínez Cosentino. Una vida convertida ya en leyenda empresarial por su trayectoria de expansión geométrica. Por haber creado más de cuatro mil empleos por todo el orbe, en y desde Almería. Por haber situado la comarca del Almanzora en todos los programas de estudios mercantiles del mundo. Por ser un ejemplo no solo para sus paisanos, sino para los a veces retraídos emprendedores latinos. Un ejemplo, en fin, que muchos no soñarían alcanzar no ya en una vida, sino en decenas vidas que vivieran. Comprendo que alguno crea que exagero, pero no. Solo he invertido más tiempo en conocerlos, junto a mis colegas del Jurado.