Acaban de concederse los Premios Nobel de Física y de Química de la presente edición. A 3 físicos y a 3 químicos, respectivamente. Y todos trabajan en “cosas muy chiquitillas”. El Nobel de Física, se lo han concedido a los físicos franceses Pierre Agostini y Anne L’Huillier, junto al húngaro Ferenc Krausz, y reciben el galardón por “desarrollar métodos experimentales que generan brevísimos pulsos de luz para estudiar la dinámica de los electrones en el interior de átomos y moléculas.” Han dicho los académicos suecos.

Traducción: que han sido capaces de generar pulsos de luz, o sea, destellos para estudiar qué hacen los electrones dentro de las moléculas y de los átomos.

Y solamente por curiosidad: ¿cuánto dura uno de esos destellos?, pues unos cuantos attosegundos. Siguiente pregunta: ¿es muy largo un attosegundo?, pues no, ya que en un segundo hay un 1 con 18 ceros a la derecha, attosegundos. Prueba a escribirlo y verás. O sea “flashes” bastante rápidos.

Y ¿qué utilidad tiene medir a esa velocidad? Pues por ejemplo, saber qué están haciendo los electrones de un material, o en electrónica, en eso de los circuitos o en química y en medicina para mirar dentro de moléculas. Total, ir al principio de la estructura de la materia, o algo así, aunque de escalofríos solamente pensarlo.

El Nobel de Química, también se lo tienen que repartir entre 3, y ha sido motivado por desarrollar ¡unos cristales semejantes a los de las lámparas LED!. Pero sin correr, ya que aún no hemos dicho nada de su tamaño. Los cristales fabricados por los 3 químicos premiados con el Nobel de este año, están formados por unos cuantos miles de átomos, y para hacernos una idea del tamaño real de los cristales, decir que solamente por “el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos” llevados a cabo por Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus y Alexei I. Ekimov, es la razón por laa que les han concedido el Nobel de Química de este año.

Ahora bien, una reivindicación por la química clásica: he visto en internet que para explicar el procedimiento de síntesis, se ayudan de imágenes de matraces de 3 bocas. Como toda la vida.

Y como corolario, que me ha encantado que los dos Premios Nobel hayan sido concedidos a “lo pequeño”, pues desde que aprendí algo de Ciencia, no sólo de Química, me encanta “lo pequeño”, pero esa es otra historia.

¡Enhorabuena a los premiados!