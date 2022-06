Preparando las municipales

Después de muchos años en los que no hubo elecciones, parece que ahora se echan de menos, o al menos así lo parece, por el éxito que está teniendo la encuesta, habilitada por este Diario de Cádiz, en la que concurren personajes que podrían optar a ser elegidos para un futuro gobierno municipal.

La encuesta la abre Juancho Ortiz, que declara que le gustaría repetir como candidato del PP a la Alcaldía, por muchos motivos, que supone conocidos por los votantes, pero no los dice. En realidad, el nombre por el que se comienza la encuesta no es el citado, sino el de José María González, Kichi, el alcalde actual. Sigue sin desvelar que va a hacer en mayo de 2023, pero parece que no le preocupa la cercanía de esa fecha y quizás piense que el silencio, respecto de sus propósitos, es la mejor baza para repetir, aunque ello suponga excederse del plazo de los ocho años, que fijó para su mandato, como alcalde.

Lola Cazalilla ofrece al votante el atractivo de su juventud y sus muchas apariciones en actos públicos dan idea de que se están preparando para las máximas responsabilidades, una vez despejado el camino por la renuncia de José Vicente Barcia. David de la Cruz, asesor de prensa forma parte de la candidatura que presenta Teresa Rodríguez a la Junta y esto le da pocas posibilidades para aspirar a la Alcaldía, máxime cuando no es muy conocido por los electores. A José Manuel Cossi, se le señala por ser cada vez más protagonista en el grupo municipal, defendiendo el Presupuesto y además es militante del PP y carnavalero, méritos apreciables por el electorado.

En la relación aparece Bruno García, que aspira a ser diputado andaluz y me parece que sus aspiraciones exceden de la vida municipal en la que además pesan mucho entre otros factores, el lugar de su nacimiento.

Óscar Torres, junto con José Ramón Ortega, ambos militantes del PSOE, tienen la fuerza que les proporciona esa militancia.

Eugenio Belgrano, Ismael Beiro y Juan Manuel Pérez Dorado, aparecen citados. El primero huye de posiciones políticas y esto no es bueno para quien busca cargos políticos. El segundo ya se está preparando y tiene experiencia de elecciones y puede encabezar la lista de Andalucía por sí. En cuanto a Juan Manuel Perez Dorado, líder de la candidatura de Cs en 2015, explora la posibilidad de una plataforma de independientes y parece que mantiene sus aspiraciones en unión de gaditanos dispuestos a incorporarse al proyecto. Hasta aquí, la información. Hay que alabar el celo que demuestran por incorporarse a la vida pública, lo que es muy de agradecer.