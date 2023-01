Una verdad verdadera es que la mayor parte de los ingresos del Estado, proceden, en su mayor parte de los impuestos. Y se define la presión tributaria de un país como: "el porcentaje del PIB recaudado por el Estado por impuestos, tasas y otros tributos." Por otra parte está el esfuerzo fiscal, que es una operación matemática muy sencilla: "Esfuerzo fiscal = (Presión fiscal / PIB per cápita) x 100". A fin de cuentas, las dos magnitudes son reglas de tres simples, directas. Las más sencillas que se estudiaban y que ya no se estudian. O sea, que no hay que ser Tamames para manejarlas.

España tiene una presión fiscal del 37,5 % frente a la media de la UE, que es del 41,3 %. Es decir, naciones como Dinamarca, Francia o Italia tienen una recaudación de tributos más alta. Sin embargo, el esfuerzo fiscal en España es mayor que en otros países de la UE. Eso es debido, no a que cada uno pague menos, sino a que hay muchos que no pagan: como por ej., los parados y los que se dedican a la economía sumergida.

Ahora vamos a la práctica, para lo cual "me he inspirado" en lo publicado por el periódico 5 días, de hace un par de días: "El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, afirmó este martes durante la presentación del informe de "Competitividad Fiscal 2022" que España, sin contar con la economía sumergida, ha superado la presión fiscal europea en cuatro décimas y se sitúa en el máximo histórico del 42,1% del PIB. "El esfuerzo fiscal, esto es, la presión fiscal normalizada en función de la renta, por su parte, ya es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea", ha alertado el presidente del IEE."

"Según indican desde el IEE, la proporción de recaudación que en España procede de las empresas es superior a la media europea, ya que los ingresos públicos que aportan las empresas respecto al total es del 32,5%, mientras que la media de la Eurozona se sitúa en el 23,9%." Y eso en un país en el que la mayoría de las empresas son micro y mini empresas, al contrario que en Europa, donde las empresas son de mayor tamaño.

Y, para terminar, la siguiente cita, que le duele a todo aquel que hace la declaración de la renta: "En cuanto al IRPF, se sitúa un 8,8% por encima de la media de la UE y un 7,6% por encima de la media de la OCDE. Además, el IEE señala que el efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social eleva la cuña fiscal hasta el 40%." Después de este copy-paste, me da la impresión que ya lo único que queda por apretar, es mejor no nombrarlo.