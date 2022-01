Presupuestos realistas

En el Pleno del Ayuntamiento celebrado ayer, el alcalde y el PP nos presentaron su pro-puesta de Presupuesto Municipal para el año 2022, presupuesto que debió haberse apro-bado antes de que finalizase 2021. Una vez más, nos encontramos ante la inoperancia del equipo de gobierno, más preocupado por su futuro que por el de los almerienses.

Los presupuestos del PP vuelven a ser otra operación de marketing, pero en ellos subyace un modelo de ciudad que no es el que necesitamos. Por ejemplo: los ingresos aumentan un 7,54%, a través de la subida de los impuestos y tasas, y de la eliminación de las medidas de estímulo fiscal aprobadas para la pandemia. Aún hay muchos sectores de nuestra ciu-dad que no han terminado de recuperarse, como es el ocio, la cultura y el turismo, por no hablar de las agencias de viajes, que siguen en una situación muy vulnerable.

Empleo y vivienda son cuestiones capitales que nos preocupan. La recuperación del em-pleo, gracias a las políticas económicas y sociales de Gobierno de España, están aliviando el desempleo en nuestra ciudad, pero el Ayuntamiento no está cumpliendo su parte para ayudar a los 18.475 personas en paro de Almería, un grave problema que afecta a todos los ámbitos familiares. Desde que el alcalde rechazó los más de 3 millones de euros del Plan Aire de la Junta de Andalucía, con la excusa de que iba a poner en marcha su propio Plan de Empleo Municipal, le hemos exigido que lo haga, sin que se haya molestado hasta ahora en ponerlo en marcha.

La vivienda y su acceso asequible es una batalla que vamos a seguir dando. En 2022 solo se van a construir 80 VPO. Una verdad muy incómoda que revela el escaso compromiso del alcalde con los jóvenes y las familias vulnerables. No se puede ofertar desde una em-presa pública viviendas a 150.000 €. Para los socialistas, la empresa municipal en 'Almería XXI' ha de tener un fin social, debe dar respuesta a las necesidades de vivienda que hay en nuestra ciudad y tiene que hacerlo a un precio asequible.

Hemos presentamos al alcalde una batería de iniciativas con la intención de prestar una colaboración leal en un 2022 que debe ser el del resurgir de nuestra economía, pero hemos obtenido el silencio por respuesta. Ahora ya sólo queda lamentar que este no es el presupuesto que necesitan los almerienses, pues está alejado de la realidad de nuestra ciudad y pensado más bien en el lucimiento del alcalde.