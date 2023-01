Que la Preysler haga un casting

He visto en la versión digital de un diario de ámbito nacional una larga relación de candidatos a ser la nueva pareja de Isabel Preysler, y la firmante no sólo da los nombres, encuadrados en diferentes perfiles, de los que cumplen más requisitos para sustituir a Vargas Llosa, sino que "anima" a la famosa 'socialité' (¿se dice así?) "a probar suerte con alguien menor que ella", incluso mucho menor, a tenor de algunos de los aspirantes que propone. Y es que aunque el CIS de Tezanos no lo mencione, éste es ahora uno de los principales asuntos, si no de preocupación, sí de pérdida de tiempo de los españoles, sin olvidarnos de lo del príncipe Harry y de Tamara Falcó (¿al final se casará o no con Íñigo?), que el día que escriba sus memorias eclipsará a su madre y venderá más que su ya ex 'tito Mario'. En comparación con todo esto, las atrocidades del régimen iraní (perdonen esta larga cambiada) nos preocupan una higa y nos ocupan un nanosegundo, como diría la propia marquesa de Griñón. El Gobierno las condena más bien poquito y tampoco vemos fotos de Irene Montero recibiendo a movimientos de mujeres iraníes. No pedimos a la ministra, pues sería muy peligroso, que coja el Falcon y vuele a Teherán con sus asesoras para decirle cuatro cosas a Alí Jamenei, pero alguna reunión en su despacho con esas mujeres…

Estamos en lo que estamos, sí, y para protestar contra los ayatolás habrá que esperar a las próximas campanadas de la Pedroche (lo de Brasil también nos tendría que preocupar mucho, pero nuestros políticos lo utilizan para crisparnos más, y nos agotan). Este año Cristina iba con una espectacular capa hecha con una tienda de campaña con la que ACNUR acoge a refugiados, y si estas campanadas ganaron a las demás seguro que fue por eso, no porque esta mujer fuera a quedarse después medio (o tres cuartos) desnuda. Como para recibir a 2024 tendrá muchas más peticiones humanitarias, y no va a llevar encima diez o doce capas, que Alberto Chicote (lo siento, tío) aparezca con una túnica confeccionada con velos de mujeres iraníes, antes de quedarse en calzoncillos. En cuanto a la Preysler, que en todo caso sea ella la que convoque un 'casting' de pretendientes en 'Villa Meona'. Si es que ya no tiene una 'nueva ilusión', como se rumorea.