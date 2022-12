Primarias municipales o el peso de las ideas

Tengo la impresión de que las primarias socialistas fallan en algo que es lo que le viene ocurriendo al PSOE desde hace ya demasiado tiempo, y no se entiende por qué. En las primarias del PP nada falla porque les faltan ideas, es decir, que la idea que ellos tienen de sus primarias son de "catón" y lo que ofrece prometiendo ir a más es más de lo mismo, perora y abre los brazos engullido por su falta de ideas.

Sin embargo, en el PSOE las primarias se hacen a conciencia, tan a conciencia que le va la vida en ello, pero luego, ¿como se dice?, se carboniza finalmente cuando pudiendo ocupar su lugar como centro-izquierda o defender la sensata socialdemocracia, pues no, va y la caga. Unas veces se escora peligrosamente a la derecha y otras trata de cautivar a un público que ya está más que cautivado por líderes izquierdosos y que detestan por tradición a los socialistas. Los cientos y cientos de candidatos socialistas de este país andan en estos dias como almas en pena buscando el apoyo de sus militantes. "Militantes": ¡qué palabra tan rancia: militantes, como si el PSOE fuera hoy un ejército en marcha! Digo que andan como almas en pena buscando a quien arrimarse cuando lo sabio sería escuchar, comprometerse socialmente, liderar, mirar, moverse entre la multitud y no confinados de oficio en una sede, una agrupación local o un grupo municipal.

Al final, la impresión que nos queda después de esta hoguera democrática es que, mientras los "militantes" han hecho un largo viaje en busca del carisma de los candidatos, de ideas nuevas y poderosas capaces de transcender, resulta que los candidatos no se han movido de stio, envueltos en recelos, suspicacias, faltos de ideas y propuestas estériles que suelen ignorar lo esencial dejando sumido al militante en la perplejidad si no en la confrontación y ellos mismos sin carisma ya, expuestos en mayo a las fauces del PP.

Antes que la primarias cabría reflexionar si no sería previo potenciar ciertos valores democráticos y preguntarse qué clase de público socialista se tiene cuando en la próxima ocasión será el que denigre en cualquier asamblea al contrario si no es de los suyos. Son "militantes", por supuesto, ese público socialista, pero no en la misma manera en que es el otro, que se niega a que persista la idea que son los guardianes de la esencia de un socialismo que se entiende de manera opuesta. Si antes de la primarias hubiese voluntad de practicar el "fair play" en el debate y la reflexión política quizás nos diéramos cuenta que la realidad viene contradiciendo la bondad de esas primarias cuando los candidatos y los "militantes" afines suelen acudir al truco tradicional de mostrar una mancha en el pasado de alguno de los candidatos presentados.Cuando aflora ese talante superficial no se airean las ideas sino las estampas, no se invoca al corazón sino a la corazonada, no se entusiasma sobre el futuro sino que se incide sobre el pasado. ¿Qué es lo que tiene que pasar en el PSOE para que se trufara de mejor sustancia la decisión de votar o, lo que es igual, que el militante en las primarias y el ciudadano en cada proceso electoral se sintieran citados a una decisión electoral de trascendencia? Al común de los ciudadanos le importa un bledo el catecismo de los partidos acausa del deterioro que sufre la clase política. Lo que necesita el público es un partido con una idea grande, poderosa y un candidato capaz de hacerle volar o ganar. Porque cuanto menos luce la vitalidad del proyecto y la fuerza de una idea se debilita, más fuertes serán los bocados sobre el volumen del candidato y el resultado electoral.