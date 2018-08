Prisas ni para cobrar

Acabo de leer "Las Llanuras", escrito en 1982 por Murnane. Lo compré tras leer en El País una entrevista con el autor, sobre su personalidad, forma de vivir y manera de escribir. Con este libro me ha pasado lo que con tantas experiencias de la vida: las he empezado, las he dejado madurar, he vuelto a empezarlas y así, con esos tiempos de aproximación y alejamiento, cuando llegó su momento óptimo las acometí. En este caso sabía que era una aventura efímera, pero no vacua, ya que leyendo disfrutas y te quedan buenos recuerdos, aprendes y gozas, y si resulta que el libro es "serio", no pasa nada: de eso se trata.

Con la Universidad me pasó lo mismo: me llevó mi tiempo situarme. En mi disculpa diré que lo intenté desde el principio, pero que llegué en octubre del 69, y la de Granada, afortunadamente, estaba en efervescencia. Recientemente se ha celebrado el XXV Aniversario de la UAL con los debidos fastos, y el reconocimiento a todos los que participaron en su creación, sin faltar nadie, como es lógico. Este aniversario me ha recordado que antes de su creación, participé en alguna Mesa Redonda con profesores del C.U.A. de un amplio espectro académico y político, que eran los que la habían organizado, y coincidíamos en que era una "aventura aventurada". Se creó, creció, y según una Magnífica fuente llegó a tener alrededor de 15.000 alumnos, que parece ser que han mermado (en número). Y, entre medias, junto con las del resto de España y las de la U.E., más que actualizarse, pienso que se "hicieron una catarsis", usando el nombre de Bolonia, en cuya Universidad dice la Wikipedia que estudiaron Dante, Erasmo y Copérnico, y un par de antiguos compañeros míos que fueron allí a estudiar Derecho antes de que se inventaran las "Erasmus" (las becas, agrego yo). Por lo tanto, igual que nosotros leíamos algo aparte de los apuntes, me gustaría que, ahora que hay tantas aulas de audiovisuales, se estudiara el Gaudeamus, en el que algún docente o discente se sorprendería con alguna de estas frases: " ... viva la Universidad, / vivan (mueran decíamos nosotros: ¡perdón!) los profesores. / Vivan todos y cada uno / de sus miembros, /.../... / ¡Viva nuestra sociedad! / ¡Vivan los que estudian! / Que crezca la única verdad, / que florezca la fraternidad / y la prosperidad de la patria. / Viva también el Estado, / y quien lo dirige. / Viva nuestra ciudad, / y la generosidad de los mecenas / que aquí nos acogen. / Muera la tristeza, / mueran los que odian / ... ". Nunca es tarde.

Ignacio Flores