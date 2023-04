Envueltos ya en la primavera y en ella nuestra semana mayor. Y nos preparamos para salir a las calles desde primeras horas de la tarde hasta entrada la madrugada para encontrarnos con los Cristos y las Vírgenes de las diferentes Hermandades y Cofradías. Volvemos a renovar el rito, la tradición, la cita incluso de verlos pasar cada año por la misma esquina de la misma calle.

La Semana Santa es una en cada rincón de la geografía local, pero diferente en cada pueblo. Pueblos que muestran aspectos singulares de una celebración que, basada en la pasión de Jesucristo, tiene en cada uno de ellos peculiaridades que la hacen diferente y, por tanto, atractiva. En nuestra provincia tienen especial relevancia la Semana de Pasión de Cuevas del Almanzora, Vélez Rubio y de Huércal-Overa. Las procesiones religiosas, sin duda, son el principal atractivo de cada una de las representaciones, en sus pasos de misterio, los pasos con sus crucificados y sus pasos de palio, donde habitan las dolorosas. En algunos municipios las representaciones en vivo, encuentros multitudinarios o apasionadas rivalidades, forman parte del amplio abanico de celebraciones religiosas en el interior de nuestra provincia.

¿Por qué le gusta a usted la Semana Santa?, ¿es usted cofrade? Son las preguntas más frecuentes que se pueden hacer a las personas que la viven en vivo y en primera persona. Si hablo por este que suscribe les diré que me interesa su vertiente cultural, antropológica e histórica. Año tras año, me sigue impresionando ese puntual hecho histórico, un nazareno apresado y ejecutado por las autoridades romanas hace más de 2000 años, un hombre que difunde un mensaje de amor al prójimo y que muere por la humanidad. Me sobrecoge un acto de sacrificio que antes que él, y años después, han hecho muchas grandes personas por motivos religiosos, políticos, sociales o éticos. Me sorprende como la cultura popular hace que una iconografía, una música, el humo del incienso y su olor, un silencio, un tambor, combine a la par recogimiento y bullicio.

¿Qué razones psicológicas pueden determinar los diferentes desfiles procesionales de las distintas Comunidades Autónomas? Es evidente que, siendo una misma raíz litúrgica, sus matices son casi infinitos. Unos y otros pueden producir admiración, recogimiento, o indiferencia, pero nunca escenario de la particular batalla entre fanáticos.