Produce bochorno

Confieso que estoy abochornado. La situación creada al inicio de la desescalada tiene más que ribetes de grave suceso o de reacción infantil. El "grave suceso" sería que fuera cierta la acusación de arbitrariedad o enemistad lanzada contra el gobierno. La "reacción infantil" sería la de algunos presidentes de comunidades autónomas que no ha pasado a la Fase I De los dos no sé cuál es más malo. Aunque lo peor seria que se dieran la dos cosas.. Es curioso que ninguno de los que han accedido haya presentado el más mínimo desacuerdo ni con el procedimiento ni con los criterios. Consideran acertado el proceder del Ministerio de Sanidad y se sienten más o menos seguros. Las críticas solo han venido de los que se mantienen confinados. Parte del enfado proviene de considerar un "avance" o un "aprobado" el pasar a la Fase I. Por eso se consideran suspensos y, como estudiantes, piden una revisión de los criterios y del examen para ver si han sido justos con ellos, o intentan "rapiñar" alguna decimilla que les permita aprobar. En el fondo subyace la idea de que padecen un agravio comparativo porque parece que hay "enchufados" a los que les pasan la mano y a ellos no. Es como si pensaran que el "poder" puede actuar arbitrariamente dando favores a quien le plazca. Y triste sería que fuera verdad: que el gobierno haya jugado un poco a la ruleta rusa para ver a quién benefician y a quién no. Piensan que no pasar de fase es un perjuicio. Si fuera verdad que eliminar restricciones redunda en un beneficio, habria que recomendar que se acabaran todas las limitaciones para poder gozar de las ventajas derivadas de la supuesta reactivación económica. Pero solo estarían pensando en poner la economía por delante de la salud. Si yo fuera presidente de Comunidad Autónoma no habría reaccionado de esta manera, no habría pedido cuentas de por qué no les han permitido el tránsito de fase,.Pediría al ejecutivo todas las explicaciones del mundo de por qué SÍ nos han permitido aliviar el confinamiento. ¿Se reúnen las condiciones requeridas para que no se origine ningún riesgo en la salud de la población? Mi preocupación sería la salud de la población y no consideraría ningún desdoro ni ataque que me dejaran en la situación previa. No sería un castigo. Y no creo que posponer el desescalamiento implique mala reputación. Todo lo contrario: daríamos la imagen de una mayor seguridad que mejoraría la opinión que tienen de nosotros.