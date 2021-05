Productos almererienses

Al programa de ayudas para que la hostelería consuma productos almerienses, Sabores Almería añade otro para fomentar hábitos alimenticios saludables en los escolares: "Almería saludable y sostenible". Son dos iniciativas que solo pueden merecer elogios. Para este segundo programa cuentan con la colaboración de la Universidad de Almería, de unas cuantas empresas y de una serie de centros educativos. Lo único que se me ocurre añadir es que estaría bien implementar unos cursillos para los padres de esos alumnos, a ver si cambia la costumbre tan extendida de despacharlos con bollos industriales y refrescos azucarados para el recreo y darles para cenar productos industriales precocinados. Porque la comodidad y la abducción de los móviles están acabando de cargarse los "hábitos saludables" y la cocina casera. Ojalá que este programa de la Diputación y la UAL sirva para concienciar a los niños, a los jóvenes…y que estos eduquen a sus padres.

El otro programa citado no sé si está teniendo éxito entre nuestros hosteleros. Lo digo porque en muy pocos establecimientos de la capital he visto la pegatina de Sabores Almería que dice "En este local se consumen productos almerienses". No conozco la normativa que hay que cumplir para que te den ese distintivo, pero el caso es que ninguno de los doce o catorce locales que frecuento lo tiene. Y eso que me consta -y por eso los frecuento- que usan productos frescos y los cocinan artesanalmente. Por ejemplo, Nuestra Tierra, que tiene desde que se fundó hace años una oferta basada en productos locales -jamones, embutidos, quesos, vinos, cabrito de Los Filabres, pescados y verduras fresquísimos- y una cocina de muy buen nivel. Hasta los fritos, tan maltratados en la mayoría, son muy buenos: dorados, crujientes, limpísimos. También hacen muy bien los fritos en un local cercano muy reciente: Real 31. Las croquetas son de las mejores de la ciudad. Aunque su especialidad son las carnes hechas en horno de brasas, un caro pero estupendo aparato que da un perfecto sellado a los alimentos, que quedan muy jugosos. Las carnes de ibérico y vacuno que tienen son de calidad. Tampoco tiene la pegatina. Lo curioso es que en dos o tres bares que si la tienen me consta fehacientemente que tiran de congelados y de precocinados casi exclusivamente. A lo mejor han cambiado radicalmente a causa del susodicho distintivo. Sería un logro.