Los nostálgicos del mayo francés de 1968 -algunos propensos a la revolución, haya o no razones para despertarla- recordarán que, como consigna distintiva -no debe olvidarse que tales directrices prosperan ante el pensamiento débil y el sectarismo, o los predisponen-, figuraba el “prohibido prohibir”, junto a otro variopinto argumentario que reunía muy distintas y distantes causas. El código de circulación no participa de ningún propósito autoritario, ni propicia una revolucionaria insurrección, aunque el “prohibido el paso” pueda remover las intenciones y el arrojo de desnortados revolucionarios sin remisión. Por eso esta imagen, al multiplicar las señales de prohibición, tiene algo de estímulo ante una antigua consigna que podría transformarse, hogaño, en una inquietante distopía: el prohibido prohibir. Así, una ficticia sociedad futura en la que se abolieran las prohibiciones no sería más libre, como se presume con la simplificación del pensamiento, sino menos civilizada. Cosa distinta es la autorregulación, el regularse por sí mismo, sin alterar las disposiciones ajenas con el mismo propósito. Mas ese estado no es fácil de alcanzar y, mientras tanto, necesarios son los códigos y el carné por puntos.