Una de las características principales –si no la que más- de los nacionalismos es arrogarse la representación de todos los habitantes de SU país, los voten o no los voten. Siempre hablan de los catalanes quieren esto, los españoles piensan lo otro, el pueblo vasco pide, los americanos queremos… Saben de sobra que hay un alto porcentaje de conciudadanos que no los vota ni está de acuerdo con sus planteamientos. Lo cual no nos deja más opción que concluir que piensan que los que no los votan es que no son auténticos españoles, catalanes, vascos o americanos. Son traidores, filoetarras, antiespañoles, rojos de mierda, botiflers, charnegos, maketos, liberales comunistas. Solo así se explica que en la celebración anual de la Fiesta Nacional (no confundir con los toros, aunque lo pongan en SU bandera), abucheen al presidente de Gobierno cuando no es del PP. Este año han achacado los pitos de “la gente” a la amnistía. Por una parte, el año pasado, que no había ni sospecha de amnistías, la montaron igual. Y el anterior, y todos los años en que Sánchez y Zapatero estaban en la Moncloa (de los años finales de Felipe no nos acordamos a pesar de nuestra avanzada edad). Por otra parte “el pueblo español en pleno” que abronca todos los años al jefe de gobierno de izquierdas son unos pocos cientos de borjamaris y señoras enjoyadas con banderitas hasta en los gayumbos, como si la patria fuera la bandera y el terreno, y no los habitantes, todos los habitantes. El grito de guerra de esta tropa, inventado por Ayuso hace unos meses, es “¡Que te vote Txapote!”. Es una indignidad nombrar a tal escoria humana, una crueldad para sus víctimas (que incluso han pedido que no se le nombre), una ofensa para cualquier persona con decencia. Se ve que piensan que vale todo para conseguir quitarle votantes al enemigo. Pues igual se equivocan porque, según algunos destacados politólogos, ese eslogan ha podido ser una de las causas de que se movilizaran muchos indecisos y le dieran la vuelta a las encuestas anteriores a las últimas elecciones. Así que, si hay que votar de nuevo, cosa cada vez más probable, algunos deberían replantearse el eslogan de campaña. Porque a lo mejor tienen que darle vacaciones a Elías Bendodo y Puigdemont tiene que quedarse a vivir en Waterloo “sine die”.