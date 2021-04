Proteger el Parque Cabo de Gata-Níjar

Como era de esperar, al darle luz verde al proyecto de hotel en Genoveses y crear un peligroso precedente, se ha abierto una veda que puede perjudicar a un Parque Natural Cabo de Gata-Níjar que, desde que comenzaron los días primaverales, ha estado poniendo color a las redes sociales. Cientos de almerienses podemos disfrutar en estas fechas de los valles y prados de nuestro paraíso particular junto al Mediterráneo, con sus suelos inundados por los tonos rojos, amarillos, blancos o violetas de las diferentes flores. La estampa es inmejorable, y al igual que otras muchas, debería hacernos pensar en si merece la pena poner en jaque a este entorno que es la joya de la corona de nuestra provincia. Ahora quieren hacer dos hoteles más en Rodalquilar, en una ubicación que podría perder esa etiqueta de zona virgen que tanto cuesta encontrar ya en los tiempos que corren. ¿Son necesarios estos alojamientos en nuestro Parque? Yo creo que no, pero claro, al final lo que manda es el verde del dinero y no el de los palmitos.