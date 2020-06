Proyecto ciudad de Almería

BAJO mi liderazgo, nos comprometemos constructivamente con el Gobierno. No haremos oposición por hacer oposición ni exigiremos demandas imposibles, sino con el coraje de apoyar al Ejecutivo cuando sea lo correcto". Estas frases no son de mi cosecha, sino del líder de los laboristas en Reino Unido, Keir Starmer. "No se ganan elecciones diciéndole a la gente lo que no te gusta (...) Las elecciones se ganan contándole a la gente qué apoyas, qué vas a cambiar, qué va a ir mejor".

Me he permitido plasmar en este artículo estas frases del líder laborista británico, haciéndolas mías, para tratar de reflejar qué tipo de oposición pretendo hacer de ahora en adelante como concejal del Ayuntamiento de Almería. Creo que hasta ahora, con mejor o peor fortuna, ha sido la estrategia que hemos seguido en la Corporación.

Pues bien, y siendo más concreto, pretendo apoyar al equipo de Gobierno en cualquier inversión o actuación, repito cualquiera, que redunde en beneficio para los almerienses, así como en cualquier medida, de naturaleza fiscal, social, de promoción de la ciudad, o medioambiental, que traiga consigo bienestar para los ciudadanos. En este sentido, obras de calado como la apertura del Puerto a la ciudad, la inversión y rehabilitación del casco histórico (incluído el Cerro de San Cristóbal), la remodelación y reconversión de la antigua estación de tren, la bajada impositiva y bonificación de tasas e impuestos para determinados sectores de la ciudadanía, el aumento de partidas para atraer el turismo, la re-vegetación y la mejora de espacios verdes, la implementación de planes concretos para la mejora de la seguridad ciudadana, la inversión en arreglos y mejoras de fachadas carreteras y calles, el rescate (ahora más que nunca) de modelos de negocio de los que dependen familias enteras, la simplificación de trámites burocráticos, la supervisión del cumplimiento de servicios públicos que se gestionan de manera indirecta, la promoción de actividades deportivas, culturales, etc. Todas estas, medidas que se encuentran plasmadas en el programa con el que concurrí a la elecciones y algunas de "cosecha propia", centrarán mi sentido del voto y mi trabajo diario en esta Corporación, para lo que resta de legislatura. Creo que cualquier grupo municipal está dispuesto a apoyar todas y cada una de las medidas arriba mencionadas. Pues sirva entonces este artículo, y sobre todo las palabras del Sr. Starmer, de guía sobre el tipo de oposición a llevar a cabo de ahora en adelante: la misma que he tratado de llevar hasta el momento.