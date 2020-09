Proyecto de Estado

No sólo porque así lo exija la norma, sino porque resulta obvio para presentar una moción de censura frente a cualquier Gobierno, sea de índole Municipal, Autonómico o el Nacional, se requiere de una mayoría suficiente, además de un candidato alternativo y por ende, se entiende, de un proyecto novedoso o al menos diferente al que se esté ejecutando, por el gobierno censurado. En la primavera de 2018 todos fuimos testigos de cómo se planificó y orquestó una moción de censura frente el gobierno del PP y Mariano Rajoy tras el dictado de la sentencia de la Audiencia Nacional del "Caso Gürtel"; sentencia que puso de manifiesto la existencia de una estructura contable y financiera ilegal en dicho partido. Esa fue la cuarta moción de censura que hasta el momento se ha presentado desde el inicio del periodo democrático, y la primera y única que ha prosperado. Para presentar dicha moción fue necesario el apoyo de la décima parte de los miembros del Congreso. Finalmente la moción obtuvo el apoyo de 180 Diputados, gracias a los apoyos de Podemos (lo que originó el primer gobierno de coalición de nuestra democracia reciente), partidos separatistas catalanes y vascos (entre ellos los proetarras de EH Bildu) y la abstención de Coalición Canaria. El ordenamiento jurídico español configura lo que se denomina un modelo de moción de censura constructivo o de continuidad desde el momento en que exige que se proponga un nuevo candidato y la no necesidad de convocatoria de proceso electoral alguno. Ahora bien, cabe preguntarse ¿qué se ha construido en España tras la moción de censura? Por no tener, no tenemos ni presupuestos generales del Estado otro año más , y el partido socialista gestiona los designios de nuestro país, aún incluso con la compleja situación de crisis sanitaria y económica que tenemos, con los presupuestos del Sr. Montoro del año 2018. Pero es más lamentable aún que este gobierno de coalición nos presente como proyecto estrella la reforma del código penal, para supuestamente adecuar los delitos de rebelión y sedición a la "nueva realidad", el ante-proyecto de ley de libertad sexual, calificado ya de bodrio jurídico por el propio Ministerio de Justicia, o el más reciente: la flamante Ley de Memoria Democrática, que supone otra actuación más encaminada a reescribir la historia, blanqueando un bando y criminalizando al otro, reviviendo viejas rencillas ya superadas mediante un proceso de transición democrática modélico (ahora enterrado), y reabriendo así heridas cicatrizadas. No se aclaran con los muertos de la epidemia de este año pero quieren aclarar los de hace 80 años. No se puede tener tanta maldad en el empeño constante de seguir radicalizando las posturas de los españoles. Por este camino no acabaremos bien.