Pruebas Pisa y eficacia escolar

Si nos fijamos en los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación PISA, comparándolos con otros países europeos, y opinando desde el análisis de datos, se obtienen las siguientes conclusiones: Comparando los PIB, destinados al gasto en educación, de los años 2011 y 2014, así como la evolución de la puntuación obtenida en PISA, en sus pruebas de 2012 y 2015, se observa que: Finlandia incrementa en 0,69% su PIB destinado a Educación, y retrocede bastante en las competencias matemáticas y lectoras, aumentando en la científica. Igual ocurre al Reino Unido, pero aumenta 0,021% su PIB. Alemania incrementa 0,139% su PIB en educación, y retrocede en todas las competencias. Francia permanece casi igual con su PIB, desciende 0,021%, se mantiene con los mismos valores, en competencia científica y comprensión lectora, pero disminuye en matemáticas. Suecia invierte, en porcentaje PIB, 1,19% y mejora sensiblemente en todas las competencias. Considerando que estaba por debajo de España en las pruebas PISA 2012, la supera en 2015. Ha realizado una fuerte apuesta por la educación. España invierte 0,597% menos en su PIB. Mejora en ciencias, permanece igual en lectura y disminuye algo en matemáticas.

En Suecia la inversión en educación ha dado su fruto, mejorando los datos PISA. Para Finlandia y Reino Unido, aunque han mejorado en Ciencias, han retrocedido en Lengua y Matemáticas, suponiendo un aviso, pues indica que su método ha quedado desfasado, sea por la rutina o por no adaptarse al cambio social de los tiempos. También parece que han apostado más por las ciencias. Francia apenas varía su PIB en educación, y su sistema educativo muestra cansancio, retrocede en todas las competencias. Se observa un estancamiento con tendencia a la baja. Alemania incrementa su PIB en educación 0,139%, y desciende en todas las competencias, en las Pruebas PISA 2015. Le ocurre a su Sistema educativo otro tanto igual que a Francia. En España se invierte menos en el PIB, pero se refleja en los datos que, salvo el ligero retroceso en matemáticas, no se empeora en lengua y se produce un incremento en ciencias. Se desprende que en España y Suecia la metodología aplicada en el aula es más eficaz. En España, el trabajo desarrollado en la escuela es más productivo, y muchas de las inversiones anteriores no repercutían realmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede suponerse que un incremento del PIB, en España, y una reorientación del gasto, pueda ayudar a mejorar los resultados escolares.