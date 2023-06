De A menudo, y eso nos viene de lejos a todos, y no me diga que no, querido lector, tendemos a ignorar nuestras necesidades emocionales y mentales, pero la verdad es que nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física, de la cual si estamos más concienciados. Todos nos enfrentamos a problemas en algún momento de nuestra vida y desafíos “duros de pelar”, ya sean en nuestras relaciones personales (familia, pareja y amigos), relaciones laborales (problemas en el trabajo) o simplemente lidiando y luchando con nuestras propias emociones y pensamientos. Alguna vez, podemos gestionar nuestros problemas por nuestra propia cuenta, con nuestras herramientas, pero otras veces, necesitamos ayuda externa. Un psicólogo es el profesional colegiado que está capacitado para ayudar a comprender y manejar mejor nuestras emociones y “limpiar” y ordenar nuestros pensamientos. Cualquier persona puede beneficiarse de hablar con un profesional capacitado. De hecho, es un acto valiente y sabio. No lo dude, puede llegar a ser una de las mejores decisiones que haya tomado para su salud.