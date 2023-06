El Puerto de la Ragua se encuentra en Sierra Nevada, justamente en la línea que separa las provincias de Granada y Almería y es el puerto más alto de la Península. Hace algunos años vino a visitarme un buen amigo de Bilbao y naturalmente lo llevé un día a La Alpujarra, para que viera que en Almería también hay ríos con agua, valles frondosos y exuberantes y hasta castaños. Se quedó maravillado del contraste del paisaje, de la profundidad de algunos barrancos y de la riqueza de colores donde se mezclan el azul de la launa, con el rojo de sus tierras y el blanco de las margas en la zona granadina y mientras le señalaba “El Marranico” (Mulhacen) que aún tenía algo de nieve, a pesar de ser julio; le indiqué también dónde estaba el Puerto de La Ragua y le añadí: el más alto de España. Él, un chico de Bilbao, pero del mismo Bilbao, no podía consentir que aquí tuviésemos el puerto de montaña más alto de España: en Almería, en una provincia que casi se sale de la Península y sin duda la peor comunicada de España. Estaban los montes de Cantabria, los Pirineos…imposible. Yo le añadí: tiene 2000 m. de altitud, es fácil de recordar. Unos 15 días después de haberse marchado, me llamó un día por teléfono para decirme. “Oye, tu tenías razón, La Ragua es el puerto más alto de España”. Yo le contesté escuetamente: “yo no tenía ninguna duda”.

Durante la sublevación de los moriscos de 1568, el dominio de este puerto jugó un papel muy importante. El 1 de marzo de 1569 un gran contingente de tropas cristianas cruzó el puerto, procedente de Guadix, con intención de cercar a Aben Humeya y fue preocupación constante del Marqués de los Vélez el tener asegurado el dominio de este puerto, que unía las ricas tierras de cereales del Marquesado de Zenete con La Alpujarra. No obstante el 16 de abril de ese año los moriscos sublevados a la orden de El Alarabi, le infligieron una gran derrota a las tropas reales, muriendo unos 800 cristianos. También el Duque de los Vélez y el marqués de Sesa estuvieron siempre preocupados por tener bajo su control el puerto de la Ragua, porque ya en aquella época el Marquesado de Zenete era el granero de la zona.

El puerto de Ravah, que era su nombre en la época musulmana, en árabe quiere decir recogimiento de aguas. Pues bien el agua que cae en el puerto es muy caprichosa, porque hay una zona que dependiendo del viento termina en el Mediterráneo, concretamente en Adra a través del río Grande, mientras que otras gotas más viajeras bajan a trompicones hasta el Guadalquivir que las lleva hasta el Atlántico. Ya sé que esto no es nada, comparado con el Pico Tres Mares de la cordillera Cantábrica, que reparte su agua entre el Mediterráneo a través del Ebro, el Atlántico por el Duero y las gotas más perezosas que se descuelgan en caída libre y rápida hasta el río Nansa que las lleva al Cantábrico.

En el invierno de 1936 o tal vez en el 37, no estoy seguro, un hombre de Alcolea murió congelado en el Puerto de La Ragua. Había ido al Marquesado con un mulo cargado de aceite para cambiarlo en Guadix por trigo, trueque que era muy habitual en aquellos años. A la vuelta venía montado en su acémila y la temperatura había bajado mucho y atravesando el puerto, sin darse cuenta, poco a poco se fue congelando hasta morir. Me contaban mis padres que si hubiese venido andando no le habría ocurrido nada, pero quieto completamente montado en el mulo, se congeló sin darse cuenta y sin sufrir nada. Es la muerte más dulce que hay y añadían “a los muertos por congelación se les queda una sonrisa en la cara”.

Cerca del puerto hay una franja que sigue una curva de nivel que corre en dirección al Mulhacen, donde los moros excavaron una zanja profunda que luego rellenaron de piedras. La zanja parece ser que era bastante larga y algunos metros de ancha. El objeto de esta obra faraónica tenía por objeto recoger el agua procedente del deshielo para que se fuese filtrando a través de los veneros y de esta forma alimentar los manantiales de La Alpujarra. Es difícil localizar esta zona, porque después de tantos siglos esta especie de sumidero de agua estará llena de tierra y de matorrales y porque un cazador y un pastor alpujarreños que conocían el lugar y su historia murieron los dos hace algunos años y esta información es poco conocida.

Esta semana he vuelto al Puerto de la Ragua y he bajado purificado. He disfrutado del silencio absoluto y la limpieza de la zona; ha sido para mí como un baño interior placentero y relajante. Un enorme bosque de pinos silvestres (pinus sylvestris) se ha adueñado de la sierra y con las últimas lluvias el suelo se ha cubierto de una verde alfombra natural, salpicada de escaramujos y aulagas, que nos hace olvidar que seguimos en Almería. Bebo agua en la fuente del Pilar de las Yeguas y en el paladar noto la esencia de la sierra.

Desde allí salen varias rutas de senderismo, perfectamente indicadas y detalladas, en varias direcciones; una de ellas nos conduce hasta el Pico del Chullo, que con sus 2612 metros de altitud se convierte en el techo de nuestra provincia. Las vistas desde este pico son impresionantes. Desde allí se domina La Alpujarra, El Marquesado y las sierras de Gador, Contraviesa, Filabres y Alhamilla. Pocos balcones encontrará el viajero como éste en ninguna otra parte.