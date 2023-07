En el Ayuntamiento de Almería, tras las elecciones municipales, los nuevos concejales han tomado posesión de sus cargos, y la alcaldesa los ¿ha sorprendido? con una actuación de lo “más sanchista” que uno pueda imaginar: ¡cada concejal tendrá su asesor! Para ser exactos, todos menos uno, pues el PSOE con 7 concejales, “solamente” tendrá seis asesores, y Vox con un concejal, ninguno. Salvo error u omisión, esa es mi información. Y yo me pregunto a mí mismo: ¿lo de los asesores lo ha criticado el PP en Sánchez? ¿Ha cambiado el funcionariado del Ayuntamiento de Almería últimamente? ¿Es que dichos funcionarios no colaboran con los concejales y no les resuelven sus dudas? ¿Por qué y para qué necesitan asesores los concejales?

Desde el 3 de Abril del 79, el Ayuntamiento ha contado con concejales variopintos, de todo signo político y de variada procedencia social, que han desempeñado sus labores ayudándose con los funcionarios de “la casa”, y sin tener nunca un problema por esa colaboración. Propongo que les reconozcan el valor y mérito demostrados, por haber gobernado sin asesores.